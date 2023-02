Dunaújváros - A Gárdonyi iskolában több mint kilencven résztvevővel rendeztek nyílt lábtoll-labda versenyt a napokban. Az eseményen 93 játékos lépett pályára, s mérte össze tudását csapat- és egyéni versenyben, illetve dekázásban. A számos dunaújvárosi mellett érkeztek vidékről is nevezők. A gyakorlott versenyzők mellett sokan most először vettek részt amatőrként a játékban. S ez is volt a verseny célja, hogy népszerűsítsék a lábtoll-labdát.

– Szerettük volna, ha minél többen vállalkoznak a versengésre, ezért a megnevezésben kiemelt szerepe volt a nyílt szónak. Ezzel a sportprogrammal nem csupán az igazolt versenyzői kört céloztuk meg. Életkori megkötés nélkül kínáltunk szabadidős tevékenységet, közösségfejlesztést, az egészséges életmód szemléletének alakítását. A versenyre szabadon nevezhetett bárki sportolói múlt nélkül is. Nem korcsoportba lehetett jelentkezni, hanem gyakorlottság alapján. Így együtt játszhatott több generáció, sportoló és nem sportoló. A DLSZ segítségével pedig mindenkit tudtunk díjazni – mondta Kohán Árpádné szervező és edző.

A dobogós eredmények.

Kezdő lány csapat: 1. Kerti Emília, Kondor Kitti, Naszádos Kamilla, 2. Kocsis Boglárka, Tóth Nóra, Varga Vivien, 3. Borgulya Veronika, Kovács Noémi, Váradi Hanna.

Kezdő fiúcsapat: 1. Bartók Péter, Illés Milán, Tóth Milán, 2. Boros Bálint, Kókány Balázs, Somogyi András, 3. Gódány Ádám, Nagy György, id. Nagy György, Nagy Kornél.

Középhaladó lány csapat: 1. Kondor Anett, Nagy Hanna, Takács Nikolett, 2. Gál Vivien, Nagy Kitti, Szőke Emma, 3. Kiss Beatrix, Patlók Darina, Tímár Otília.

Középhaladó fiúcsapat: 1. Dombi Mihály, Győri Levente, Pentz Attila, 2. Bartik Dominik, Fridrich Noel, Sziver Patrik, 3. Kerti Benett, Kovács Patrik, Málint Kolin, Málint Kevin Bence.

Haladó lány csapat: 1. Csenki Sára, Csenki Doroti, Zecher Zoé, 2. Horváth Edina, Jávor­szky Petra, Virág Viktória, 3. Lendvai Dalma, Szabó Renáta, Troszt Fanni.

Haladó fiúcsapat: 1. Kattári Dávid, Lednecki Rebeka, Lednecki Patrik, 2. Kovács Patrik Ferenc, Vadas Viktor, Zudor Milán, 3. Gódány Attila, Kondor András, Rabi István.

Kezdő lány, egyéni: 1. Váradi Hanna, 2 Kerti Emília, 3-4. Kondor Kitti, Kovács Noémi.

Kezdő fiú, egyéni: 1. Kókány Balázs, 2. Málint Kevin, 3-4. Boros Bálint, Somogyi András.

Középhaladó lány, egyéni: 1. Nagy K., 2. Nagy H., 3.4. Takács N., Kertiné H. Zsuzsanna.

Középhaladó fiú, egyéni: 1. Dombi M., 2. Kovács P., 3-4. Sziver Patrik, Szücs Tamás.

Haladó lány, egyéni: 1. Kondor Anett, 2. Troszt Fanni, 3-4. Lendvai Dalma, Csenki Sára.

Haladó fiú, egyéni: 1. Kattári Dávid, 2 Kovács Patrik, 3-4. Vadas Viktor, Rabi Marcell.

Dekázó verseny, lányok: 1. Nagy Kitti 89 érintés. Fiúk: 1. Zudor Milán 172 érintés.