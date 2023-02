De mielőtt rátérnénk az Acélbikák mérkőzésére, nézzük meg, hogy áll a többi párharc.

Az alapszakasz és a kvalifikációs play-off után alakult ki a rájátszás nyolctagú mezőnye. A négy párosításban a Budapest Jégkorong Akadémia HC, a székesfehérvári FEHA19, a Corona Brassó és az SC Csíkszereda, valamint a DVTK Jegesmedvék és a Ferencváros-Telekom méri össze erejét. Az eddigi mérkőzések nagyrészt szoros küzdelmeket hoztak, nyolcból három ért véget hosszabbításban. Ezek közül az egyik a BAJHC–FEHA19 volt, amikor az alapszakaszban első budapestiek az utolsó FEHA-t csak túlórában tudták legyőzni.

A folytatásban a DAB helyzete nem könnyű, nemcsak a 2–0-s állás miatt, hanem azért is, mert a dunaújvárosiak egykori csapatkapitánya, majd másodedzője, Szilassy Zoltán által irányított gyergyóiak nagyon erős csapatot alkotnak. Nem véletlen, hogy épp csak lemaradtak az alapszakasz első helyéről.

Az viszont biztató lehet az Acélbikák híveinek, hogy az alapszakaszban négyszer találkozott egymással a DAB és a Gyergyó, és mindegyik összecsapás szoros volt. A Bikák egyszer csak hosszabbításban kaptak ki, egyszer hosszabbításban győzni is tudtak Gyergyószentmiklóson. A gyergyóiak kétszer is csak két góllal tudták megverni a DAB-ot (6–4, 4–2). Szóval egyáltalán nem reménytelen Niko Eronen gárdájának a helyzete.

A párharcok az egyik fél négy győzelméig tartanak, vagyis két, dunaújvárosi siker azt jelentené, hogy minden kezdődhet elölről. (Csütörtökön és pénteken is 18.30-kor kezdődik a meccs.)

A rájátszásban a szabályok egy kicsit eltérnek az alapszakaszban megszokottól. Vagyis: nincs ötperces hosszabbítás, majd utána szétlövés, hanem amíg nem születik gól, addig a csapatok mindig egy újabb húszperces harmadot kezdenek. A negyedik harmad 5-5 elleni játékkal folytatódik, majd ha megy tovább a meccs, az ötödik harmadtól már 3 a 3 ellen játszanak a felek. Vagyis szélsőséges esetben az is előfordulhat, hogy reggelig nem születik döntés.

A párharcok állása: BJAHC –FEHA19 2–0, Gyergyói HK–DAB 2–0, DVTK Jegesmedvék–FTC-Telekom 1–1, Corona Brassó–SC Csíkszereda.