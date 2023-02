Úgy szép az élet, ha zajlik? A másodosztály mezőnye már gyanakodva ugyan, de összenézett, és már ki is mondják, hogy „na ugye, hogy vannak Dunaújvárosban a futsalt is jól játszó labdarúgók? Hogy ennek a bizonyítására ilyen sajnálatosan hosszú időre volt szükség? Ez pontosan így van, de ne felejtsük el, amennyiben a vesszőfutás szörnyű sorozatában akkor föltették volna a kezüket, akkor most nem kellene mennünk meccset nézni és szurkolni Rác­almásra, vasárnap ebéd után.

A csapat reméli, minél többen és hangosabban biztatják majd a játékosokat, mert nagy a tét. Az újvárosi fiúknak most meg kell oldaniuk, hogy ne vesszen kárba az elmúlt időszak küzdelemsorozata. A képlet egyszerű: amennyiben a korábbról elhalasztott találkozón legyőzik utolsó előtti ellenfelüket, akkor két fordulóval az alapszakasz vége előtt egy ponttal megelőzik a most 6., még felsőházi rájátszást érő helyen álló Nagykanizsát.

Tóth Tibor edző ezt nyilatkozta: – Egy ilyen „idegbajos” bajnokságban nem szabad arcoskodni, még ha a Hidegkút is lesz az ellenfél! Sőt, mindig azt mondom, hogy az úgynevezett kötelező győzelmet ígérő meccsek a legnehezebbek. Amennyiben szeretnénk valamit, akkor nem bukhatunk. Minden meccsbe, így a Hidegkút ellen is százhúsz százalékot kell beleraknunk. „Simán” csak akkor tudsz játszani, ha maximálisan pörögsz, ezért azt kell tennünk. Amennyiben egy kicsit is félvállról vesszük a dolgunkat, könnyen bajba kerülhetünk.

Mit lát a fiúkon, ha a szemükbe néz – vetettük fel. – Egyértelműen győzni akarnak. A Nagykanizsa elleni döntetlent követő nap ugyan még a szomorkodásé volt, hiszen akkor is nagyon szerettünk volna nyerni. Ezután sok munkával készültünk a következő hazai meccsünkre, amit be akarunk húzni – tette hozzá.

Csányi Dávid csapatkapitány: – Nagyon komolyan vesszük a találkozót. Természetesen nyerni szeretnénk, mert az nagyon szükséges ahhoz, hogy elérhessük a céljainkat.