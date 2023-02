– A Worm Angels elnökével, Kováts Andrással számos alapozó egyeztetésen is részt vettünk. Akkor és most is azt mondtam, hogy az Andersen Liga komoly támasz lehet a magyar hoki további fejlődéséhez. Nehéz fiatalként bekerülni az Erste Ligába. Érthető, hogy sok – egyébként tehetséges – srác úgy dönt, inkább vált. Nem kell és nem is szabad őket elengedni... Induláskor sokan megmosolyogták a ligát, pedig számos színvonalas meccset hozott. A Worm Angels teljesítménye felemás. Játékosaink többsége munka és család mellett hokizik, vagy épp máshol dolgozik edzőként. Röviden úgy fogalmaznék, nekünk leginkább logisztikai problémáink voltak a szezon során. A játék alapján végezhettünk volna előbb is, de ez mára múlt idő. Egy új fejezet kezdődik a rájátszással – mondta el Láng, akit természetesen a Szeged elleni párharcról is kérdeztünk:

– Parázs meccs volt a Szeged elleni. A liga indulása előtt megfogalmaztuk: minimális cél, hogy ott legyünk a legjobb négyben. Erős kerettel érkezünk a mai találkozóra és két meccs alatt le szeretnénk zárni ezt a párharcot. Nem lesz egyszerű, hiszen nyilván a szegedi gárda is pont ilyen tervekkel érkezik a találkozókra. A második meccset itthon, a dunaújvárosi jégcsarnokban játsszuk február 18-án 16.15-től, szurkolóbarát időpontban.

Erős kerettel indulnak harcba a Szeged ellen – a minimális cél az elődöntő

A Worm trénerét a playofftervekről is faggattuk:

– A Szeged ellen mindenképpen szeretnénk továbblépni. A csapatban erre megvan a potenciál. A legjobb négy között pedig jót tenne egy házi rangadó, kicsit felpezsdülne a helyi hokiélet... Örültem az Erste-ligás DAB továbbjutásának, ám az mégiscsak az újvárosi hoki erejét jelezné, hogy két gárda is ott van az Andersen legjobb négyesében. Készülünk, a motivációval biztosan nem lesz gond.