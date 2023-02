Az őszi találkozón egy góllal nyert Mihók Attila csapata, most mindkét fél a nemzetközi kupameccsének főpróbájaként tekinthetett a találkozóra.

Tigra-ZF-Eger–DFVE

13–12 (5–5, 2–2, 5–2, 1–3)

Eger: Kiss A. – Jancsó, Borsi 1, Parkes 5, Molnár D., Katona Zs., Weston 1, Czigány D. 1, Kékesi, Bódi, Szellák 1, Szilágyi D. 4, Szilágyi Sz., Dulic. Vezetőedző: dr. Sike József.

DFVE: Maczkó – Jonkl, Sajben, Dobi 4, Horváth 2, Mahieu, Szabó 1, Garda 2, Mucsy 3, Somogyvári, Pál R., Sümegi, Kardos, Aarts. Vezetőedző: Mihók Attila.

Gól emberelőnyből: 5/13, illetve 2/9.

Gól ötméteresből: –, ill. 4/4.

Kipontozódott: Jancsó, Molnár, Bódi, ill. Mahieu, Szabó.

Alaposan bekezdtek a csapatok, potyogtak a gólok az első negyedben, 1–3-ról 5–5-re jött fel az Eger. Aztán stabilabbá váltak a védelmek, a folytatásban már jóval nehezebben értek el találatokat a játékosok. Ami viszont baj volt, Szilá­gyi fejen találta Garda Krisztinát, akit agyrázkódásgyanú miatt nem is engedtek vissza a medencébe. 9–9-ig tapadtak egymásra a felek, innen viszont az Eger lépett el 13–9-re az utolsó nyolc perc elejére. Azonban a DFVE nem adta fel, s óriási csatában egyre zárkózott fel, köszönhetően a Sajben Nikolett által kiharcolt két ötméteresnek is. Az utolsó két perc hatalmas izgalmakat hozott, egy kontrafault miatti reklamálásért Mihók Attila piros lapot kapott, ami után is megvolt még az esély az egyenlítésre, ám kimaradtak a lehetőségek.

A kiállított Mihók Attila helyett egyik segítője, Vad Lajos értékelt a találkozó utáni sajtótájékoztatón. Azzal kezdte, a rangadó szintjéhez mérten nagyon jó meccs volt, az Eger megérdemelten nyert, főleg azért, mert a harmadik negyedben rá tudta kényszeríteni akaratát csapatukra.

– Ezt követően már csak futottunk az eredmény után, ráadásul megsérült Garda Krisztina, akit nem engedtünk vissza a medencébe, mert az egészsége sokkal fontosabb, mint bármi más. Sajnos az ő hiánya is meglátszott, de azt mondom, le a kalappal a lányok előtt, a végén nagyon szépen felálltak, lehetőségünk is volt az egyenlítésre, de mint említettem, a harmadik negyed döntött – fogalmazott.

Dr. Sike József arról beszélt, mindkét gárda foggal és körömmel küzdött, mindenki gólt akart lőni, ami a védekezés rovására ment.

Miután a fordulóban az ­UVSE tíz góllal legyőzte az újvárosiakkal előzőleg döntetlent játszó Szentest, így feljött a második helyre, két ponttal megelőzve a DFVE-t.

Szombaton 17 órakor pedig a Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóját játssza hazai pályán a csapat. A spanyol Mediterrani ellen négygólos előnyről várják a lányok a csatát, minden bizonnyal hatalmas érdeklődés és zsúfolásig telt ház előtt.