A Sportért Felelős Államtitkárság a koronavírus-járvány miatti kényszerszünetet után pénteken este ismét megrendezte a Héraklész Díjátadó Gálát. Az eseményen a Héraklész Program büszkeségeit, a 2022-ben kiemelkedő eredményt elérő utánpótláskorú sportolókat és edzőiket köszöntötték. A tehetséges, nemzetközi színtéren is bizonyító fiatal sportolókat és edzőiket a Puskás Aréna VIP termében rendezett ünnepségen díjazták. Az idei Héraklész Gálán a klasszikus női csapat kategóriában I. helyezett lett a tavaly nyáron világbajnoki címet nyerő U16-os leány vízilabda válogatott, soraiban két dunaújvárosi pólóssal: Kardos Laurával és Kardos Dominikával, valamint Dr. Sike József edzővel, aki korábban Dunaújvárosban is eredményesen dolgozott. Hatalmas sikert ért el Nyikos Veronika is, a DKSE birkózója a hölgyek egyéni kategóriájában lett V. helyezett. Edzőjét Kiss Károlyt is díjazták. Veronika a tavalyi évben a kadet Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett.

Nyikos Veronika Fotó. DH-archív