Gyergyószentmiklóson kezdték meg a negyeddöntős párharcot az Acélbikák ma este, s a szakvezetésük abban bízott, hogy az Újpest ellen látott lendületet és küzdőszellemet erre a meccsre, párharcra is át tudják vinni a hokisok.

Az alapszakaszt második helyen befejező házigazdáknak azonban rettentően erősen kezdtek, már a meccs elején beszorították a dunaújvárosiakat, s Di Diomete beleérős találatával már az 5. percben megszerezte a vezetést. Bő két perc múlva már kettővel vezetett a Gyergyó, miután Vincze lövése is kifogott Jarvinen kapuson, így Niko Eronennek korán időt kellett kérnie, hogy rendezze a sorokat (2-0). ADAB kapott gyorsan egy emberelőnyt, ám ahelyett, hogy kihasználták volna a ziccert, rosszul cseréltek, így az előrevágott korongból Orban szolgálta ki Bodót, aki a 9. percben már háromgólosra növelte a hazai fórt (3-0).

Ezt követően sikerült valamelyest stabilizálni játékukat, így újabb gól már nem született, ám a folytatásban sokkal több kellett, ahhoz, hogy legyen esély a szoros meccsre. A dunaújvárosi hokisok ennek szellemében is jöttek ki a második felvonásra, s Varga remek góljával gyorsan szépítettek, majd miután Niskanen kapu elé lőtt korongjába Haaranen ért bele úgy, hogy becsapta kapusát, teljesen nyílt lett a meccs (3-2). A folytatás változatos küzdelmet hozott, mindkélt csapatnak megvoltak a lehetőségei a gólszerzésre, ám egészen a hajráig nem változott az eredmény. A 38. percben azonban megkapta harmadik emberelőnyét is a házigazda, melyből Császár lőtt a kapuba, így a záró etapnak 4-2-es gyergyói vezetéssel vágtak neki a felek.

A harmadik húsz percben nagy erőket mozgósítotak azért, hogy ismét felzárkózzanak, ám a házigazdák hatékonyan őrizték ketrecüket, s egyenlőt létszámban, valamint emberhátrányban is megőrizték kapujukat az újabb góltól. A véghajrában Jarvinen helyett is mezőnyjátékost küldött be Eronen mester, ám ebből a Gyergyó jött ki jobban, mely Sárpátki találatával lezárta a meccset (5-2).

Folytatás hétfőn este fél hattól, újra Gyergyószentmiklóson, s ahhoz, hogy legyen esély elhozni a második meccset, az első perctől az utolsóig nagy odafigyelésre, fegyelmezett játékra lesz szükségük az Acélbikáknak.

Gyergyói HK – DAB 5-2 (3-0, 1-2, 1-0)

DAB: Jarvinen – Brus, Varga 1, Embrich (1), Hadzinikolic, Valtola (1) – Kmec, Svars, Dézsi, Somogyi, Szalma – Léránt, Vas, Mihalik, Niskanen 1, Ribcsik – Lammi, Pinczés, Szabó, Tamás. Vezetőedző: Niko Eronen.