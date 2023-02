Ma este két találkozóval nyit a 2022/2023-as szezonban debütáló jégkorong Andersen Liga rájátszása. A nagy playoff-menetelés a DAB-ASP–Ferencváros II. párharc első felvonásával indul 19.15-től a helyi jégcsarnokban. A „kis” DAB vezéralakja kétségtelenül ifj. Azari Zsolt, aki az alapszakaszban 15 alkalommal lépett jégre, és 31 kanadai pontot szorgoskodott össze (13 gól, 18 assziszt).

– Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, az Andersen Liga beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Remek lehetőséget nyújt, hogy a fiatalok a korosztályos bajnokságok után, illetve mellett egy nívósabb ligában is bizonyíthassanak. Másrészt, a hozzám hasonló veteránoknak is kihívást jelent. Komoly potenciál van ebben a sorozatban. Ha sikerül évről évre fejleszteni, akkor megvan az esély arra, hogy az Ers­te Liga mértékadó előszobája legyen – mondta el lapunknak ifj. Azari Zsolt, akit csapata eddigi teljesítményéről is kérdeztünk:

Szerdán már jégen a Worm Angels is Az Andersen Liga negyeddöntőjének menetrendje: február 14., kedd: DAB-ASP–FTC-Telekom (19.15), MAC Ikonok–Dél-Budai HC (20.30), február 15., szerda: UNI Győr ETO HC–Lehel HC (19 óra), Goodwill Pharma Szeged–Worm Angels (Kisstadion, 20 óra). A párharcok második mérkőzéseit február 18-án, az esetleges harmadik találkozókat 25-én rendezik.

– Volt egy-egy gyengébb meccsünk, de összességében elégedettek lehetünk. Persze a java még csak most jön. Az eddigi eredményekből is látható, hogy a Győr egy kicsit kiemelkedik a mezőnyből, de a kisalfödieket követő 5-6 gárda közel van egymáshoz. Az elmúlt hónapokban egy jó szellemű közösséggé alakult a DAB-ASP, az Acélbikák Erste Liga-csapatánál is szerepet kapó fiatalok is szívesen jönnek. A kapusunk, Valenta megbízható teljesítménye jó alapot ad a játékunkhoz. A bajnokság kezdetekor a legjobb négybe kerülést tűztük ki célként, ám evés közben jön meg az étvágy. Most már szeretnénk döntőt játszani. Ha tippelni lehet, a győriek ott lesznek a fináléban. Az első lépésben azonban a Ferencváros II. ellen kell továbbjutni, ehhez pedig ma este nyernünk kell hazai pályán.