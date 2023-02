Edzőváltás két csapatnál is

Az UTE után a DEAC is edzőváltást jelentett be: a következő szezonban már nem György József vezetőedző és Kecskeméti Áron másodedző irányítja a csapatot. Mint ismert, a DEAC totális összeomlást produkált a szezon végére, a kupadöntős kudarc után a playoff-kvalifikációs körben meglepetésre söpréssel zuhant ki az alapszakaszban utolsóként végzett ­FEHA19-cel szemben. A hír szerint „a rosszul zárt bajnokság következményeként a vezetőedző, György József a felnőttcsapatnál nyáron lejáró szerződését nem hosszabbítja meg, a jövőben újra a debreceni utánpótlás szakmai vonalát szeretné erősíteni. Kecskeméti Áron a DEAC Jégkorong Akadémia szakmai igazgatói posztját tölti be, ami teljes embert kíván, ezen feladata mellett nem tudná maximálisan a másodedzői teendőket ellátni a felnőttgárdánál, ugyanakkor a kapusok felkészítését továbbra is segíti.” Az új edzőpáros személye egyelőre ismeretlen.

A kavlifikációs playoffban a DAB az UTE-t búcsúztatta, ez Virág Csaba vezetőedző állásába került.

(Forrás: jegkorongblog.hu)