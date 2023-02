Borgyos Panna sérülés miatt több hétre kiesett, csak a pálya mellől segíthet

Dunaújváros Második szezonját tölti a Kohászban a Debrecentől kölcsönbe érkezett Borgyos Panna. A 2000-es születésű átlövő éppen a DVSC elleni, szerdai Magyar Kupa mérkőzésen szenvedett könyöksérülést.

– Elsőként, hogy van a keze, és mi történt pontosan?

– Köszönöm szépen, a helyzethez képest elég jól. Szerencsére nem akkora a baj, mint elsőre gondoltam. Letört két kis csontdarab, és a szalagok is sérültek, de szerencsére műtétre nincs szükség. Egy letámasztásnál, miután ellőttem a labdát, Kácsor Grétával együtt estünk el, és oldalról elvitte a kezemet, ami után ki is ugrott a könyököm. Annyira bepánikoltam, amikor megláttam, hogy nem jól áll a kezem, elkezdtem mozgatni, mire odaért a segítség, vissza is ugrott a helyére.

– Mennyi időt kell kihagynia?

– Egy hétre kaptam síngipszet, hogy a letört csont ne mozduljon el, utána két hétre műanyagból olyant, hogy tudjak már vele dolgozni, a lábamra edzeni, kerékpározni, futni. Miután ez lekerül, utána az orvos szerint minimum három hét gyógytorna vár rám. Tehát ez legalább hat hét kihagyás, így a bajnokság hajrájában tudok csak visszatérni. Elég türelmetlen típus vagyok, nyilván megpróbálom minden módon segíteni, gyorsítani a gyógyulásomat, így talán ez akár rövidebb idő is lehet.

– Sajnos a rehabilitációban már jártas, az utóbbi években nem az első sérülése.

– Valamiért sajnos rám jár a rúd e tekintetben. 2020 őszén keresztszalag-szakadást szenvedtem, akkor Békéscsabán szerepeltem kölcsönben. Az előző szezonban pedig tavaly márciusban a sajkacsontom törött el a kezemben, akkor is hat hétre estem ki. Abból a szempontból is nagyon rosszkor jött az újabb probléma, hogy kicsit gödörben voltam, és pont azt éreztem a Debrecen-meccs előtt, hogy összeszedtem magam, és nem keresek kifogásokat. Attól függetlenül, hogy Rapatyi Tamás vezetőedző, a szakmai stáb és a csapattársaim is támogatnak, segítenek egytől egyig, képes vagyok saját magamat is lehúzni. Próbáltam úgy hozzáállni a szerdához, kizárom ezeket a dolgokat, és csak arra fókuszálok, jól menjen a játék, erre megint megsérültem. Egyébként nagyon jól érzem magam Dunaújvárosban, és örülök, hogy ennyi játéklehetőséget kapok. Ami igazán szimpatikus, az a csapat körüli légkör, a vezetőségtől mindig megkaptam a bizalmat, csak hálás lehetek nekik.

– Az elmúlt öt találkozót elveszítette a csapat. Ez lehet az oka, hogy önnek sem megy úgy?

– Nem, ezt inkább saját magamnak köszönhetem. Persze, az együttes sikertelenségében az is közrejátszott, hogy hullámvölgybe kerültem. Azért tudni kell, hogy jobb oldalon jobbkezesként nem vagyunk könnyű helyzetben Kicsivel (Krupják-Molnár Beatrix – a szerk.), nagyon nehéz így helytállni. Ha nem úgy jön ki a lépés, akkor beszűkítjük a többieknek a játéklehetőséget, és akkor sokkal könnyebb helyzetbe kerül az ellenfél.

– December közepén bravúros siker a Siófok ellen, ami után az ötödik helyen álltak, majd jött sorozatban az öt bajnoki vereség, ezek közül a Kisvárda, de leginkább a Békéscsaba elleni vereség igen fájó.

– Sajnos, igen. Szerintem magunknak nehezítettük meg a helyzetet, szakmailag minden segítséget megkaptunk az edzőktől, nem készültünk másképp, mint a korábbi meccsekre. Talán inkább görcsösség volt bennünk, és ha elment az ellenfél, hiába küzdöttünk, valamiért kicsit szétesett a csapat, és akkor már semmi nem sikerült. Ám nem csak ránk jellemző ez a hullámzás a szezonban, hanem minden csapatra igaz, bőven vannak meglepetések minden fordulóban. S lesznek is még. Természetesen azon vagyunk, hogy összeszedjük magunkat és minél több pontot gyűjtsünk.

– Ez máris elkezdődhet szombaton, amikor nagyon fontos meccsen fogadja a csapat az Alba Fehérvárt. Egy siker ezen segíthet túljutni a nehezebb időszakon is. A hangján kívül mit tud hozzátenni a sikerhez?

– Nagyon jó kérdés. Próbálok Kicsivel a fiatal Lakatos Petrának segíteni, aki balról átkerül a posztomra, és így neki nagy szerepe lesz. Eddig is minden találkozóra úgy készültünk, hogy nyerni szeretnénk, a szombatit végképp meg akarjuk. Szeretnénk megmutatni, hiába vagyunk gödörben, csapatként sikeresek lehetünk. Mi csak úgy tudunk nyerni, ha összedolgozunk és segítünk egymásnak. Az is nagy előny lesz, hogy itthon játszunk, kint lesznek a szurkolók és a B-közép is. Szerintem ez pluszerőt adhat, nem pedig görcsösséget a vármegyei rangadón.

