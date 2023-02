Mindkét csapat alig titkolt reményekkel érkezett. Az utolsó előtti helyezett vendégek az elmúlt fordulóbeli, nem kis meglepetést okozó Tihany elleni döntetlenjükre építkeztek. Somogyi Gábor, a hidegkútiak edzője ezúttal is az egy pont megszerzését tartotta elérhető lehetőségnek.

A hazaiak jó sorozatukat szerették volna folytatni, természetesen a pontszerzésükkel. Bár Tóth Árpád edző elmondása szerint csak a következő meccsekre koncentrál, de most már a felsőházba való feljutás lehetőségét is a célkeresztben tartja.

Dunaújváros–Hidegkúti SC 9–4 (5–3)

DF: Cseresnyés – Csányi, Kovács, Szili, Németh. Csere: Ivacs, Szedmák, Fekete, Villám, Varga, Kiss, Tóth, Paget, Vincze. Edző: Tóth Árpád.

Az első félidő szilaj módon, masszív hazai fölénnyel kezdődött. A vendégek csak a negyedik percben tudtak Cseresnyés kapuja közelébe kerülni, igaz akkor majdnem bajt csináltak belőle. A piros mezesek nyugalmát Csányi szerezte meg bombagóljával. A nézőteret az őt követő Varga, majd Szedmák fűtötte be, 3–0 hat perc alatt! A kissé szellősre vett védekezés meghozta a vendégtalálatot, a választ hamar hozta Szedmák, 4–1. A baj viszont nem járt egyedül, a Hidegkút újabb veszélyes kontráiból előbb Kiss, majd Kovács lőtte ki az újvárosi hálót. A szoros állás Néme­thet tüzelte fel, aki egy bámulatos lerohanás követően növelte csapata előnyét a szünetre.

A második félidőre a DF alaposan átgondolhatta az első húsz percét, hiszen Németh, majd Varga dupláját követően négy perc alatt tetszetősre növelte előnyét, 8–3. A vendégek roppant lelkesen, de nagyot kockáztatva öt a négy ellen próbálták szorosabbá tenni az állást. Az újvárosiak számos alkalommal igyekeztek bevenni az üres kaput, de csak egy árva kapufáig jutottak. A dolgot Cseresnyés unta el, igaz nem az első próbálkozásából, de a saját kapujától vette be az ellenfélét, és állította be a végeredményt.

A sikerrel a csapat feljött a – már felsőházi rájátszást érő – 6. helyre, egy ponttal megelőzve a Nagykanizsát.