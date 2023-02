Ennél jobban nem is kezdődhetett volna a dunaújvárosiak számára a jégkorong Erste Liga kvalifikációs play-offja. Az első mérkőzésen a DAB Újpesten nyert, és elcsente a pályaelőnyt az UTE-tól. Vagyis, az egyik fél három győzelméig tartó párharcban most az Acélbikák vannak előnyben, hiszen a Megyeri útról legrosszabb esetben is 1-1-el távoznak, és ha a soron következő két dunaújvárosi meccset hozzák, akkor 3-1-el bekerülnek a rájátszásban szereplő nyolc klub közé.

A DAB veszélyesebben kezdte a találkozót, mint a hazaik, és az egész mérkőzésen fűtöttebbek voltak, mint az UTE. Ez akkor is igaz volt, amikor a harmadik játékrészben emberelőnyből eredményesek voltak a lilák. Talán nem túlzás kijelenteni, a DAB győzelme egy percig sem forgott veszélyben. A 30. percben három légiós, Brus, Rybcsik és Embrich góljaial már 3-0 volt a DAB javára.

Az Acélbikák harmincat, az UTE harminckettőt lőtt kapura, a dunaújvárosi hálóőr, Jarvinen a lövések 96.88 százalékát hatástalanította. Természetesen ez kiváló teljesítmény is kellett Niko Eronen csapatának a sikerhez.

Kevesebb, mint három perccel a vége előtt hiába hozta le hálóőrét az Újpest, a párharc első mérkőzése 3-1-es DAB-győzelemmel zárult. Folytatás csütörtökön 18 órakor a Megyeri úti jégcsarnokban.

Megyeri út, 379 néző. Játékvezetők: Haszonits, Nagy A:, Muzsik, Kocsány.

UTE – DAB 1-3 (0-2, 0-1, 1-0)

DAB: Jarvinen – Brus 1 (1), Varga (1), Embrich 1 (1), Hadzinikolic (2), Valtola – Kmec, Svars, Dézsi, Somogyi, Szalma – Léránt, Vas, Mihalik, Niskanen, Ribcsik 1 – Lammi, Marosi, Strenk, Szabó. Vezetőedző: Niko Eronen.

A másik mérkőzésen: DEAC – FEHA19 1-2 (0-1, 0-0, 1-0, 0-1) – hosszabbítás után

Virág Csaba, vezetőedző – UTE: - Nem jó jel, hogy az első hazai meccsünkön kikaptunk, de még ennél is jobban aggaszt a mutatott játék, mert az nagyon gyenge volt. Leginkább a küzdőszellem döntött ma, nagyon nehéz úgy jó eredményt elérni, ha a párharcok jelentős többségét az ellenfél nyeri. Jól játszott a DAB, mi pedig tudásunk alatt. Ha ez volt tőlünk a száz százalék, akkor baj van. Az egyetlen pozitívum, hogy huszonkét óra múlva újra játszunk, lehet javítani. Adósak vagyunk a szurkolóknak, mert ez nem volt méltó hozzánk, sokkal de sokkal több kell. Az ilyen teljesítmény a playoffban elfogadhatatlan.

Niko Eronen, vezetőedző - Dunaújvárosi Acélbikák: - Hasonlóan játszott a két csapat, jó meccset vívtunk. Az volt a különbség, hogy mi voltunk az éhesebbek, jobban akartuk a győzelmet, és sikeresebbek voltunk az egyéni párharcokban. Egy ilyen szériában gyorsan változhatnak az erőviszonyok, nem jelent semmit, hogy megnyertük az első meccset, a következő kihívás, hogy holnap is győzzünk itt a Megyeri úton."