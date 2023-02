Kisöpörték a debrecenieket

A FEHA19 felnőttegyüttese nagyszerű teljesítményt nyújtva, meglepetésre söpréssel jutott be az Erste Liga playoffjába. A fehérváriak a vasárnapi harmadik meccsen is nyertek (4–3) az előzetesen esélyesebbnek vélt Debrecen ellen. Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője: – Számítottunk rá, hogy nehéz lesz ez a mérkőzés, a DEAC ellen mindegyik találkozó az. A srácok ma is nagyon jó munkát végeztek, büszke vagyok rájuk. Összességében a csapatmunka volt a győzelmünk és a továbbjutásunk kulcsa.