Először is néhány mondatban foglaljuk össze, hogyan is folytatódik az Erste Liga. Az alapszakasz után az első hat helyezett automatikusan résztvevője a rájátszásnak. A 7–10. helyezettek az úgynevezett kvalifikációs playoffban szerepelnek. A hetedik DEAC a tizedik FEHA19-et választotta, ezért a nyolcadik és a kilencedik, vagyis az UTE és a DAB maradt egymásnak. A párharcot az egyik fél harmadik győzelméig vívják a csapatok. A két továbbjutó a hetedik és a nyolcadik helyen jut a rájátszásba az alapszakasz első hat helyezettje mögé.

A kvalifikációs playoff február 8-án, szerdán kezdődik. A DAB Újpesten rajtol (18 óra). Másnap ismét Újpesten találkozik a két csapat (18 óra). Ezután Dunaújvárosban következik két találkozó, az első február 12-én, vasárnap 17 órakor kezdődik, a második hétfőn 18.30 órakor.

A két csapat az alapszakaszban négyszer találkozott egymással, és a dunaújvárosiaknak az Újpest ellen a legjobb a mérlegük. Háromszor nyert a Dunaújvárosi Acélbikák és egyszer pedig az UTE. Dunaújvárosban 7–4-re és 4–2-re győztek az Acélbikák, a Megyeri úton a DAB egyszer 2–1-re jobbnak bizonyult, és született egy 7–4-es UTE-győzelem is. (Egyedül az Újpest ellen volt pozitív a mérlege az alapszakaszban a dunaújvárosi csapatnak.)

A kvalifikációs playoff kapcsán Somogyi Balázzsal, a DAB csapatkapitányával beszélgettünk: – Az alapszakaszban végig két arcunkat mutattuk. Vagy jól, vagy rosszul játszottunk, még egy meccsen belül is. Ennek megfelelően alakultak az eredmények is. Az alapszakasz utolsó mérkőzésén a célunk a győzelem megszerzése volt Gyergyószentmiklóson, hiszen jó szájízzel akartunk a kvalifikációnak nekimenni. Az Újpest játéka fekszik nekünk, ezért is tudtuk őket háromszor is megverni. A támadójátékunk szerintem erősebb, mint az övék. A védekezésünket kell rendbe tenni, ott vannak gondjaink, ezt bizonyítja az alapszakaszban kapott százhetvenhárom gólunk is. Két jó kapussal rendelkezünk, az edzőink is jók, remekül felkészítettek minket az Újpest elleni mérkőzésekre. Mint említettem, ha a védekezésünket fel tudjuk javítani, akkor nagy esélyünk van arra, hogy az UTE-t elbúcsúztassuk a további küzdelmektől, és ott legyünk a nyolccsapatos rájátszásban.

A kvalifikációs playoff másik párharcát a Debreceni EHC és a székesfehérvári ­FEHA19 vívja. A rájátszásban már ott van a Budapest JAHC, a Gyergyói HK, a DVTK Jegesmedvék, a Corona Brassó, a Ferencváros-Telekom és az SC Csíkszereda.