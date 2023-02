Az Erste Liga alapszakaszának első helyére pályázó Gyergyói HK otthonában korcsolyázott jégre a dunaújvárosi csapat ma este fél hattól, méghozzá kissé felforgatott sorokkal, mert a Brassó ellen négy gólt is szerző Embrich, Valtola, Hadzinikolic trió mellett Varga sem korcsolyázott ezúttal jégre.

Az Acélbikák ennek ellenére is bátran kezdtek, s az első percekben tartották is ellenfelük magas tempóját. Idővel azért a Gyergyó átvette az irányítást, ráadásul több könnyű hibát is vétett a DAB saját harmadikban, így egyre többször kerültek helyzetbe a hazai csatárok, ám vagy a kapuvas, vagy Jarvinen kisegítette a Bikákat. A harmad derekához közeledve emberelőnyben támadhattak az acélbikák, sajnos eredménytelenül, majd visszatért minden a régi kerékvágásba, s újra a DAB kapuja előtt akadtak lehetőségek. Gólt azonban a hazaiak sem tudtak szerezni, s bár az utolsó percekben két nagy helyzete volt a dunaújvárosiaknak is, Rinne is megtette, amit elvártak tőle, így a szünetig nem változott az eredmény.

A második felvonást emberelőnyben kezdte a DAB, s bár ebből sem sikerült betalálni, mikor kiegészült a hazai csapat, Svars találta meg Pinczést, akinek ziccerét még védte Rinne, a kipattanót azonban Ribcsik a hálóba vágta (0-1). A hazaiak azonnal igyekeztek még magasabb tempóra kapcsolni, de nem nagyon találták a fogást a jól védekező Bikákon, ráadásul Jarvinen is bemutatott két bravúrt. A 30. percben megtört a hazai gólcsend, Haranen a kékről lőtt a vas alá, s ugyan a mieink magas botot reklamáltak, a játékvezetők vissza sem nézték az esetet (1-1). Volt azonban válasza a DAB-nak, mert a 33. percben emberelőnyt kaptunk, amiből Ribcsik vágott hatalmas gólt a jobb felsőbe, ismét fórba hozva a Bikákat (1-2). Sokáig azonban nem örülhettünk ennek, mert 50 másodperccel később elaludt a DAB védelme, amiből Vincze került a kapu elé, s mivel nem hibázta el ziccerét, mehettünk ismét középre. A harmad hajrájában újabb két emberelőnyt kaptak a Bikák, de ezekkel már nem tudtak élni, így egálról vágtak neki a felek az utolsó harmadnak is.

A záró felvonásban nagyon taktikusan, semmit sem kockáztatva játszottak az Acélbikák, tudatosan lassították a játékot, s ha eljutottak ellenfelük kapujához, igyekeztek lövéssel lezárni a támadásokat. A hazaiak a játékrész derekától kezdtek újra fölénybe kerülni, ám hiába próbálkoztak egyenlő létszámban és a véghajrában még emberelőnyben is, a dunaújvárosi védelem és Jarvinen állta a sarat, így 2-2-velért véget ez a harmad. A hosszabbításban egy-egy komolyabb helyzet akadt a felek előtt, de újabb gól nem született, így büntetőlövések döntötték el a pontok sorsát. A rávezetéseknél Jarvinen tovább parádézott, mind a négy hazai büntetőt megfogta, míg a túloldalon Niskanen és Ribcsik is betalált, így az Acélbikák bravúros, 3-2-es győzelemmel búcsúztak az alapszakasztól.

Gyergyói HK – DAB 2-3 (0-0, 2-2, 0-0, 0-0, 0-1) – büntetőkkel

DAB: Jarvinen – Léránt, Vas, Dézsi, Somogyi, Szalma – Kmec (1), Svars, Mihalik (1), Niskanen 1, Szabó – Erdély, Lammi, Marosi, Pinczés (1), Ribcsik 2 – Brus, Horváth, Strenk, Tamás. Vezetőedző: Niko Eronen.

