Szeretnénk ismét csodát tenni – ezzel a mottóval vágott neki a női vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első, barcelonai felvonásának a DFVE csapata, amely már eddigi szereplésével is bőven túlteljesítette ez előzetes várakozásokat. Ám mint ismert, az a bizonyos étvágy evés közben jön meg csak igazán. A spanyol bajnokság egyik élcsapata, a CE Mediterrani nem ígérkezett könnyű ellenfélnek, hiszen a katalán főváros csapata legutóbb 1997-ben jutott a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban a legjobb négy közé, így hát ők is kettőzött motivációval várták a párharcot.

Az első támadásából rögtön ötmétereshez jutott a hazai csapat, ám Lizotte a felső kapufára helyezte a büntetőt. A következő támadásnál pedig Aarts mutatta be későbbi bravúrkollekciójának első elemét. Az újvárosiak nem szórakozták el ilyen kegyesen ziccerieket. Előbb Mahieu tuszkolt be egy fórt, majd Pál Réka vágott be a falból egy kipattanót. E két gyors gól érezhetően megfogta a vendéglátókat. Pedig ez csak a szombati traumasorozat felvezetése volt.A folytatásban Mucsy Mandula jelentkezett egy kapufás bombagóllal, majd Jonkl Csenge egy szépen helyezett pattintott lövéssel vette be Palm kapuját (0-4). A negyed végén Prats egyéni akcióból kozmetikázott az eredményen.

A második harmad is katalán ötméteressel indult – Crespi ezúttal nem hibázott (2-4). Hamarjában érkezett a válasz is, Dobi Dorina révén, aki középtávolról lőtte ki a hosszú alsót. Prats hozta közelebb ismét övéit, ám Mucsy pazar ejtéssel tett róla, hogy hazai részről nem is gondolhassanak érdemi felzárkózáson. A játékrészt Moreno és Dobi gólváltása zárta (4-7).

A nagyszünet után ismét sokkolta ellenfelét a Dunaújváros. Aarts hárította a spanyolok menetrendszerű harmadeleji ötösét, Mahieu pedig ezúttal 6 a 6 elleni játékban is betalált. A hazaiak idegrendszerét borzolta további Sajben szerencsésen megpattanó lövése, amely utat talált végül a hálóba (4-9). A katalánokba Prats próbálta tartani a lelket, ám Sümegi első és Sajben második gólja jelezte, a BL-negyeddöntőben is képes iskolajátékra a DFVE (5-11).

A szünetben Mihók Attila nyugtatta meg csapatát, felkészítve lányait az érkező katalán rohamokra. A házigazdák még egyszer felszívták magukat és két gyors góllal faragtak a tetemes hátrányból. Garda magabiztosan értékesítette a találkozó egyetlen újvárosi ötméteresét, majd Horváth Brigitta pazar akció végén növelte ismét ötgólosra a vendégek előnyét. A vége előtt másfél perccel Munoz még centerből szerzett egy szép akciógól, ám ezt már nem igazán bánta a DFVE, amely bravúros négygólos sikert aratott Barcelonában (9-13), így hatalmast lépést a legjobb négy közé jutásért. A BL negyeddöntő második felvonását február 25-én rendezik a Fabó Éva Sportuszodában. Tetemes előny az Újvárosiaknál!

CE Mediterrani - DFVE 9-13 (1-4, 3-3, 1-4, 4-2)

DFVE: Aarts (Maczkó) - Jonkl 1, Sajben 2, Horváth 1, Dobi 2, Mahieu 2, Garda 1, Mucsy 2, Pál 1, Sümegi 1, Szabó, Kardos. Vezetőedző: Mihók Attila

Vezető képünk archív.