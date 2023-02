A Worm Angels szerdán fordulatos meccsen a fővárosi Kisstadionban verte a Szeged együttesét a rájátszás első felvonásán. A csongrádiak a találkozó felénél már két góllal (4–2) is vezettek, ám Papp Csaba duplájával és Jobb Dávid emberelőnyös góljával fordítottak az újvárosiak, így ők várhatják kedvezőbb helyzetből a ma 16.15 órakor kezdődő második találkát.

– Kiélezett csatán vagyunk túl. Jó csapat a Szeged, ezt szerdán a Kisstadionban is bizonyította. A mai dunaújvárosi találkozón sem lesz egyszerű dolgunk, ám a célunk, hogy lezárjuk a párharcot és ott legyünk az Andersen Liga elődöntőjében. Mindenképpen szeretnénk érmet szerezni a sorozatban, ehhez pedig búcsúztatnunk kell a Szegedet. Az alapszakaszban, hazai pályán tavaly november végén 7–5-re diadalmaskodtunk, ezzel a forgatókönyvvel most is kiegyeznénk. Nagyon várjuk már a mérkőzést, remélhetően sok szurkolónk kilátogat majd a negyeddöntőre – fogalmazott lapunknak a Worm egyik pontgyárosa, Papp Csaba.

A másik újvárosi kollektíva, a DAB-ASP kedden este szintén sikerrel indította a rájátszást. Azariék 5–2-re győzték le a dunaújvárosi jégcsarnokban az alapszakaszt a hetedik helyen záró Ferencváros második számú csapatát.

A felek szombaton délelőtt 10 órától korcsolyáznak jégre az FTC sátras pályáján. A finn Tuomisoja Sami és Németh Péter által irányított vendégek legutóbb január 14-én meccseltek a fővárosi zöld-fehérekkel Budapesten. A Fradi akkor hosszabbításban gyűrte le (5–4) az Acélbikákat.