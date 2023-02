A két együttes 2022/2023. évi bajnoki párharca eddig változatosan alakult. Az alapszakaszban mindkét találkozót a szegediek nyerték, de a középszakasz nyitó meccsén sikerült idegenben diadalmaskodniuk az újvárosiaknak. Ezt követően azonban kétszer is vereséget szenvedett a DKSE együttese, így visszacsúszott a negyedik helyre. A MEAFC-Miskolc ellen otthon, a Dág KSE ellen idegenben kapott ki a gárda, pedig a papírforma alapján akár mindkét mérkőzés nyerhető lett volna.

Tomanóczy Tibor vezetőedző természetesen nem elégedett az elmúlt időszakban látottakkal, de reménykedik egy sokkal sikeresebb folytatásban.

– Jól kezdtük a bajnokság ezen részét, de azóta erősen hullámzó a teljesítményünk. Sajnos az elmúlt két találkozón a játékunkat a pályán kívüli események is negatívan befolyásolták. Szeretnénk azonban ebből a hullámvölgyből minél hamarabb kikecmeregni. A szegediek is alaposan visszaestek a bajnokság ezen szakaszára, hiszen még nem nyertek mérkőzést. A hírek szerint az elmúlt hetekben nem tudtak megfelelő helyszínen tréningezni, ami erősen rányomja a bélyeget az utóbbi időszakban nyújtott produkciójukra. Nagyon reméljük, nem nálunk kezdenek majd kimászni a gödörből. Bízom benne, hogy ezúttal meg tudjuk ismételni a Szegeden nyújtott játékunkat, mindenki beáll a sorba, és az egyéni teljesítmények is olyanok lesznek, ami egy sikerrel megvívott mérkőzéshez szükséges. Azonban az a legfontosabb, hogy csapatként működjünk. Egy küzdelmes, jó csatát várok, ami lendületet adhat fiatal játékosainknak a további mérkőzésekre, illetve a rájátszásra, amely programjában a hírek szerint változás lesz – nyilatkozta a szakvezető.

A forduló másik párosítása a MEAFC-Miskolc–Dág KSE találkozó lesz.

A középszakasz jelenlegi állása: 1. MEAFC-Miskolc 28 pont, 2. Dág KSE 26 pont, 3. Vidux-Szegedi RSE 26 pont, 4. Dunaújvárosi KSE 20 pont.