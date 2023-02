Az alapszakasz- és Magyar Kupa-győztes Budapest Jégkorong Akadémia a Fehérvárral, a Gyergyói HK a Dunaújvárossal, a DVTK Jegesmedvék csapata a magyar bajnok Ferencvárossal, a brassói Corona a címvédő Csíkszeredával találkozik az Erste Liga negyeddöntőjében.

A klubok csütörtökön hozták nyilvánosságra, kiket választottak maguknak ellenfélnek a nyolc közül. A párosítások ismertetése előtt Szőke Álmos ligaelnöke kiemelte, hogy izgalmas alapszakaszon vannak túl, csak az utolsó napokban dőltek el a helyezések, és a sportág kiállta a megemelkedett energiaárak miatti kihívásokat. Kiemelte, már a playoff-kvalifikáció is nagy meglepetéseket hozott, és sok helyen sikeres volt a fiatalok beépítése is.

A BJA kezdte a választást és az alapszakaszban utolsó, de a rájátszás kvalifikációjában a DEAC-ot 3–0-val búcsúztató FEHA19-re csapott le. Marton Tibor, a négy egymás elleni mérkőzés mindegyikét megnyerő BJA másodedzője elmondta, hogy a riválison látni a fejlődést, és nem vehetik félvállról a csatát. Kovács Csaba, a fehérváriak szakmai igazgatója szerint a fővárosiak az esélyesebbek, a remek légiósok mellett több magyar válogatott játékosuk is van, és bízik benne, hogy a párharcban tovább tudnak fejlődni.

Az első két mérkőzést vasárnap és hétfőn Erdélyben rendezik meg

A Gyergyói HK, amely a második választó volt, a selejtezőből érkező DAB-bal találkozik. Bereczky Szilárd, a székely klub általános igazgatója szerint reális esélyük van megnyerni a bajnokságot, és azért választották az Acélbikákat –noha négyből kétszer kikaptak tőle az alapszakaszban –, mert a stílusa fekszik nekik.

A Dunaújváros képviseletében ifj. Azari Zsolt jelezte: a költségvetések szerint kis, amíg a hagyományok alapján nagy csapatnak számítanak. Az elmúlt két playoff nélküli idény után végre megint a rájátszásban szerepelhetnek, noha a szezon előtt nem hitte volna, hogy DEAC-ot vagy az UTE-t megelőzhetik.

– Nincs rajtunk nyomás, ezért remélem, önfeledt hoki­ra leszünk képesek. Az utolsó hetekben már szinte olyan hangulat volt a csarnokunkban, mint a régi szép időkben – tette hozzá.

Az egyik fél negyedik győzeleméig tartó párharc vasárnap Gyergyószentmiklóson kezdődik (17.30 óra), majd hétfőn ugyanekkor játszanak a felek. Jövő csütörtökön és pénteken egyaránt 18.30 órától jön a két dunaújvárosi találkozó.