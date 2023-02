Dunaújváros - A klub ifjú tehetségével tartott edzője, Szabó Gergő is, aki lapunknak helyzetjelentést adott az edzőtáborról, ami számukra a héten zárul.

– Thaiföld az úszóknál egy bevált helyszín, már ötödik alkalommal vannak itt januárban. Ilyenkor a klíma és az időjárás kedvező itt, ezért nyitott, ötvenméteres medencében készülünk alapvetően. Ezen túl nagyon jól felszerelt konditerem és sportpályák is rendelkezésre állnak. Phuket szigetén vagyunk, annak is a közepén van ez a központ, kicsit el van szeparálva mindentől, azaz nagyon ideálisak a körülmények, csak az edzésekre, a pihenésre, meg az étkezésekre tudnak figyelni az úszók – mesélte.

Naponta ötórás a vízi edzés Szabó Gergő a körülményekről elmondta, hogy nagyon sok turista van a szigeten, de tőlük teljesen elszigetelve töltik a mindennapjaikat ebben az edzőkomplexumban, amely hatalmas területen helyezkedik el, és minden igényt kielégít. Mivel ez nincs tele, így nem kellett alkalmazkodniuk semmihez és senkihez, úgy edzenek, ahogyan összeállították a programot, s például emiatt nem kell korán felkelni, vagy éppen délben, amikor a legjobban tűz a nap, medencébe menni. – Van egy komoly napirendünk, amiben másfél óra a száraz gyakorlás, ezen felül kétszer két és fél órás vízi tréning van. Rengeteget dolgozunk, a szerda és szombat délután, illetve a vasárnap szabad. Ezeket inkább pihenéssel töltik a versenyzők, mert nagyon fáradtak, de azért lesz némi kikapcsolódás is, szervezünk programot a csapatnak, meg ahogy említettem, az óceánhoz is néha elmegyünk.

Felmerült a kérdés, hogy az óceánban mint nyíltvízi versenyző nem is gyakorolnak? Erre Szabó Gergő azt válaszolta, sok versenyen vannak év közben, Hunor leginkább ott tud rutint szerezni. Az, hogy most beküldi a meleg óceánba a strand mellett azzal, úszkáljon a partok mellett, nem túl ideális.

– A medencében tudunk kontrollált, úgymond laboratóriumi körülmények között dolgozni, pontosabb időket mérni és a teljesítményt. Év elején most folyamatosan nagy mennyiséget úszunk, igen hosszú és nehéz munkája van Hunornak, aki most ki van szakítva az otthoni környezetből, az iskolából, és csak a munkára tud fókuszálni. Persze van, hogy néha lemegyünk az óceánhoz.

Az a közeg, amiben van, motiváló egy fiatalnak

Kovács-Seres a legjobb hosszútávúszókkal készülhet együtt, a csapatot hatan alkotják, a férfiaknál az olimpiai ezüstérmes, világbajnok, kétszeres Európa-bajnok Rasov­szky Kristóf, illetve a vb-ezüst­érmes, Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes Betlehem Dávid az edzőpartnere. A munkát pedig nagyjából összehangolják. A szövetség által szervezett csoportok között vannak átfedések, ezen a héten a medencés válogatott egy része érkezett meg, többek között Milák Kristóf vagy Kapás Boglárka.

– A magyar csapat szabad­időben összejön, meg együtt étkezik, azaz ilyenkor van lehetőség ilyen klasszisokkal testközelbe kerülni, beszélgetni. Mint ahogy az is nagy dolog Hunor számára, hogy Rasovszkyval készülhet együtt. Az a közeg, amiben van, nyilván minden szinten motiváló egy fiatal versenyzőnek.