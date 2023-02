A csoport élén álló DFVE elmaradt meccseket pótol

A DFVE női vízilabdázói az ob I/B-s bajnokságban is szerepelnek a szezonban, hogy a felnőttkeret jelentős részét adó fiatalok minél több tétmeccset játszhassanak.

A csapat még tavalyról elhalasztott két mérkőzését a héten pótolja be a B csoportban, így előbb elkezdődött számukra az idei idény. Elsőként, kedden este hazai medencében a Ferencváros volt az ellenfél. A DFVE az első helyről, négyből négy győzelemmel, amíg a zöld-fehérek egy találkozóval többet játszva a második helyről várták a találkozót.

DFVE–FTC 3–10 (0–2, 0–2, 3–3, 0–3)

DFVE: Maczkó – Dobi, Jonkl, Pál, Erdélyi, Somogyvári, Sümegi. Csere: Eikel (kapus), Szabó N., Lovász, Kardos L., Kardos D. Edző: Mihók Attila.

Gól emberelőnyből: 1/5, illetve 0/8.

Gól ötméteresből: 3/3, illetve 0/0.

Remekül kezdte az összecsapást a dunaújvárosi alakulat, a védelem és Maczkó áthatolhatatlan volt, elöl pedig ugyan maradtak ki helyzetek, de szépen nőtt a DFVE előnye. A harmadik negyed derekán már 6–0-ra vezettek a lányok, Maczkó százszázalékos védési hatékonysággal adta át helyét Eikel Annának. A folytatásban ugyan már a Ferencváros is utat talált a dunaújvárosi kapuba, azonban a hazaiak fölényes sikerét semmi nem veszélyeztette.

Sikerével a DFVE továbbra is megőrizte hibátlan mérlegét, s ezzel nyolc pontra nőtt az előnye a zöld-fehérekkel szemben a tabellán.

Az együttes szerdán este újabb elhalasztott mérkőzést pótolt be a sereghajtó KSI gárdája ellen.