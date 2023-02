A kényszerből átalakított dunaújvárosi csapat a tavaszi idénynyitón 3–1-es vereséget szenvedett hazai környezetben az MTK Budapest második számú együttesétől. A múlt heti találkozó jó tapasztalatszerzés volt a DFC fiataljai számára. Hamar hátrányba kerültek a hazaiak, ami természetesen kissé megfogta a társaságot. A fővárosiaknál történt első kiállítást követően azt hihették a nézők, hogy szoros lesz a meccs, de két perc alatt a vendégek két gólt is szereztek. A fordulást követően bátrabban futballoztak az újvárosi fiatalok, és Tóth Ákos révén szépíthettek volna, de a támadó nagy helyzetben a kapusba lőtt. A kék-fehérek második piros lapja után az ifjúsági korú Marlen Marcell révén hamar sikerült gólt szerezni, de a folytatásban jól romboltak a vendégek. Sajnos ez a mérkőzés rávilágított arra, ezen a szinten már minden hibának különös jelentősége van, és a rutintalanság mekkora hátrányt jelent.

A vasárnapi ellenfél a táblázaton elfoglalt pozíciója alapján nem tűnik legyőzhetetlen csapatnak. Tizenkilenc ponttal jelenleg a tizennegyedik helyen áll. Legutóbb hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a szintén nem túl acélos, kieső helyen álló Szolnoki MÁV FC ellen. A Fradi gárdájában is többnyire fiatal játékosok szerepelnek. Legutóbb például három, tizenhét éves labdarúgó is a kezdő csapatban kapott helyet, tehát a rutin náluk is „hiánycikk” lehet.