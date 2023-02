A felek eddig a szezon elején a Magyar Kupa negyeddöntőjében találkoztak, akkor Dunaújvárosban döntetlen született, majd a visszavágót simán nyerte az alaposan megerősödött Ferencváros. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, és Mihók Attila megfiatalított csapata folyamatosan építkezve és rutint szerezve, bravúrosan szerepelt a bajnokságban és a nemzetközi porondon, utóbbiban egyedüli magyar csapatként maradtak állva a Bajnokok Ligájában, s éppen szombaton kezdik a negyeddöntőt a spanyol Mediterranival szemben.

Fotós: Laczkó Izabella

Amire nagyon jó felkészülés lehetett a Fradi elleni találkozó, amiról Mihók mester azt mondta, nem győzelmi kényszerrel készülnek rá, hiába szerepelnek jobban a gondoltnál, nem felejtik el, milyen célokkal vágtak neki a szezonnak. A meccsnek meg a teljesen megtelt uszoda közönsége előtt, ők pedig nem éppen örömmel látták, hogy Gurisatti Gréta bekezdett nevelőklubja ellen, nem telt el két perc a meccsből, s az ő két találatával lépett el a Fradi, közben pedig szerzett még egy labdát is. Aztán Kuna is kihasznált egy fórt, a hazaiak végül öt perc után találtak utat a Fradi kapujába, Garda kipattanóját Mucsy lőtte be, 1-3. Aztán Leimeter szerzett távolról egy nagy gólt, Mihók Attila nem véletlenül kiabálta, simán lövöldöznek, amit ne hagyjanak. Szavait megfogadta a csapat, összeállt a védekezés, Aarts is bemutatott több védést, Mahieu pedig a negyed vége előtt egy vízi birkózás után 2-4-re módosította az állást.

A második negyedben a védelmek és a kapusok kerültek főszerepbe az egy-egy gól mellett, na és a szerencse, amikor például Dobi fél méterről a kapufára húzta a labdát. A DFVE szempontjából jó jel volt, hogy a nyolc perc végére látótávolságon belül maradtak. Éppen elkezdődött a harmadik negyed, amikor elromlott az uszoda nagy eredményjelzője, így több percnyi kényszerszünet után – mobil paneleket hoztak a medence szélére – folytatódhatott a játék. Sümegi kapufája után Tóth Csabai talált utat a hazai hálóba (3-6), de aztán a Dunaújváros percei következtek: védekezésben óriási munkával sikerült hatástalanítani a Fradi támadásait, Laura Aarts hozta a bravúrokat, és a lelkes közönség buzdítása mellett egyre zárkózott fel a DFVE az utolsó negyedre, 6-7. A záró etap óriási izgalmakat hozott, miután Dobi egyenlíteni tudott, s ugyan Garda vezető gólját nem adták meg, mert időn túl esett, de négy perccel a vége előtt ez már hivatalos volt, Horváth révén 9-8-ra átvette az előnyt a hazai csapat. A hátralévő időben egyre nagyobb volt a feszültség, Gerendás György piros lapot kapott, de ez sem zavarta meg csapatát, Simon-Illés egyenlített, aztán a sorra kimaradó lehetőségek után az utolsó másfél percben a Fradi két emberelőnyt is kapott, melyekkel élve megnyerte a derbit, aminek lefújása után mindkét edző vehemensen reklamált a zsűriasztalnál.

Fotós: LI

DFVE – Ferencváros 9-11 (2-4, 1-1, 3-2, 3-4)

DFVE: Aarts – Sümegi, Dobi 2, Mahieu 1, Szabó, Kardos D., Mucsy 2. Csere: Garda 3, Horváth 1, Jonkl, Somogyvári, Pál. Vezetőedző: Mihók Attila.

Ferencváros: Neszmély – Pőcze, Gurisatti 4, Leimeter 1, Simon-Illés 2, Kuna 1, Dömsödi 1. Csere: Máté, Petik, Farkas 1, Tóth Csabai 1, Vosseberg, Millot. Vezetőedző: Gerendás György.

Gól emberelőnyből: 3/9, illetve 6/13.

Gól ötméteresből: 1/1, illetve 0/0.