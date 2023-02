A női kézilabda NB I 14. fordulójában a bentmaradásért küzdő Békéscsaba otthonában lépett pályára szombaton este a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata.

BÉKÉSCSABAI ENKSE – DKKA 31–27 (19–11)

Békéscsaba, játékvezetők: Bóna, Földesi.

Békéscsba: Madera-Domokos, Razum (kapusok) – Andróczki 1, Borbély, Bucsi 4, Giricz 4, Gyimesi 5, Hajtai 4, Horváth 2, Kiss-Walfisch, Lanistanin 10 (5), Mayer 1, Termány, Török, Vámosi, Zsemberi. Edző: Papp Bálint.

Dunaújváros: Bartulovic, Oguntoye (kapusok) – Arany 4, Borgyos 1, Farkas J. 8, Farkas K., Fodor 1, Horváth 1, Kazai 1, Krupják-Molnár 2 (1), Lakatos 1, Matucza, Nick 1, Poczetnyik 2, Szalai 5, Weisheitel. Edző: Rapatyi Tamás.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 2/1.

Sajnos, a legutóbb Kisvárdán tapasztalt második félidei játékát mutatta be a csabai első játékrészben is Kohász. A piros-fehérek első góljára a 7. percig kellett várni, a 18. percben pedig már 10-3-as állás mutatott az eredményjelző. Ezt követően a DKKA játéka hatákonyabbá vált és Farkas Johannáék fel is jöttek 11-7-re, ám e fellángolás nem tartott sokáig. A felek nyolcgólos csabai előnnyel vonulhattak pihenőre. A folytatásban bár több reménykeltő periódusa is volt a Kohásznak, a házigazdák lendületét azonban nem sikerült megtörni. Az 53. percben feljött mínusz négyre a Rapatyi-csapat (28-24), ám a hajrá ismét a csabaiaknak sikerült jobban, így megérdemelten tartották otthon a bajnoki pontokat.

A meccset követően így értékelt a nyolc gólig jutó Farkas Johanna: – A védekezésünk az első tizenöt perc után szétesett és a békéscsaba 8-9 góllal is vezetett már. A második félidőben sok mindennel próbálkoztunk, ám ezt a tetemes hátrányt itt Csabán nagyon nehéz ledolgozni.

Rapatyi Tamás vezetőedző pedig így látta a találkozót: – Az első játékrészben, nem volt meg a kellő tempónk támadásszervezésnél. Ebből kifolyólag nem tudtunk helyzetbe kerülni, nagyon kevés gólt szereztünk. A védekezésünk is csak egy darabig működött hatékonyan, majd gyakorlatilag romba dőlt a játékunk. Pozitívum, hogy a második félidőre sikerült rendezni a sorokat. Arra is nyílt esélyünk, hogy igazán szorossá tegyük e fontos mérkőzést, ám a sorsdöntő pillanatokban rendre elkövettünk egy-egy buta hibát, így nem éltünk a kínálkozó lehetőségekkel, pedig a lányok nagyot küzdöttek. Ez egy ilyen este volt. Tanulnunk kell belőle, hogy a következőkben mindezeket a hibákat már ne kövessük el.

A Kohászra szerdán újabb kelet-magyarországi kirándulás vár, a a Magyar Kupa negyedik fordulójában lépnek pályára Debrecenben.

A bajnokságban harmadik helyen álló DVSC szombaton súlyos, tizenkétgólos vereséget szenvedett a a dán Nyköbing Falster otthonában.

Vezető képünk archív.