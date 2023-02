A 16. fordulóval folytatódik a női kézilabda-bajnokság, a rossz szériában lévő Dunaújvárosi Kohász csapata az MTK Budapest vendége lesz szombaton 17 órától. Az ellenfél kispadján a Kohász előző trénere, Vágó Attila ül, aki szezon közben vette át a fővárosi együttes irányítását.

A találkozó akár ettől is pikáns lehet, azonban inkább azért, mert mindkét csapat azonosan áll a tabellán, azaz a győztes lépéselőnybe kerülhet a másikkal szemben. A két csapat eltérő utat járt be az utóbbi időszakban. Rapatyi Tamás alakulata gödörbe került decembertől, ami jelenleg már hat mérkőzés óta tartó nyeretlenséget jelent a bajnokságban.

Ezzel szemben az MTK – a csapat Vágó decemberi érkeztéig egy győzelemmel és öt vereséggel állt – kiemelkedő szériában van. Az utolsó másodpercben tudott csak nyerni ellene a Debrecen, a Fradi is óriási csatában verte meg éppen egy találattal, s a Győrtől is csak hattal kapott ki. A Budaörs elleni döntetlen mellett pontot szerzett a Váctól, emellett legyőzte a Siófokot, az Érdet, a NEKA-t, valamint a Kisvárdát is.

Ezzel minden tekintetben utolérte a tabellán a Kohászt, s jobb gólkülönbségének köszönhetően éppen az újvárosiak előtt áll az MTK. Egyébként Vágó az M4 Sport hétfői kézilabda magazinjának vendégeként beszélt csapata jó szerepléséről, ahol természetesen a mai meccsről is kérdezték, mennyire munkálkodik benne a bizonyítási vágy.

– Profi edző vagyok, ezt a meccset sem kezelem másként, mint a többit. Nem szeretnék semmilyen pluszterhet bevinni az öltözőbe – mondta.

Csütörtökön egy meccset már lejátszottak, a Győr a Siófok otthonában 30–26-ra nyert. A további párosítás: Érd–Ferencváros, Budaörs–Kisvárda, Alba Fehérvár–Békéscsaba, Vác–NEKA, Mosonmagyaróvár–DVSC.

A bajnokság állása