– Úgy gondolom, az első harmadban mutatott játékunk miatt még akkor sem kell szégyenkeznünk, ha túlságosan olcsón adtunk lehetőséget az ellenfélnek három gól szerzésére. Az első szünetben úgy voltunk vele, kapott gólok ide vagy oda, menjünk tovább nagy lendülettel, és meglátjuk, mi sül ki belőle. Nagyon boldog vagyok amiatt, amit a második és harmadik harmadban láttam. Úgy éreztem, jó esélyünk volt még arra is, hogy visszajöjjünk a meccsbe, de sajnos az ellenfelünk sokkal jobban teljesített helyzetkihasználás terén. Ezzel egyébként folyamatosan szenvedünk a mérkőzéseinken, de azt hiszem, most el kell felejteni az eredményt, és megpróbálni örülni a pozitívumoknak és annak, hogy kihívást jelentettünk egy ilyen csapatnak.

A klub szerdán este bejelentést is tett, miszerint visszatér Ivan Rybchik, akinek neve ismerős, hiszen a 2021-es szezonban már láthattuk őt piros-fehér mezben. Ráadásul nem is eredménytelenül, hiszen huszonnégy mérkőzésen kilenc gól és hat assziszt állt a neve mellett. A 187 cm magas, 28 éves támadó most a finn Mestisben szereplő FPS csapatától érkezik vissza, hogy segítségére legyen a csapatnak.

Eronen így látja helyét az Acélbikáknál: – Megmentő igazolás volt. Ismerjük őt, tudjuk, milyen játékos, mire számíthat, és mit kell teljesítenie. Képzett, támadó szellemű, olyasvalaki, akivel színesebb és dominánsabb lehet a játékunk, ráadásul általa a sorcseréknél is több lehetőségünk lehet. Alig várom, hogy pénteken már a pályán legyen közöttünk.

