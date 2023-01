Miskolcon, a DVTK Jegesmedvék elleni mérkőzéssel folytatta az Erste Liga küzdelmeit együttesünk ma este hat órától, s bár a keret nagy részére már számíthatott Niko Eronen vezetőedző, a tömeges pénteki csütörtöki megbetegedés után azért nem a legjobb erőnlétben várhatták a mieink a dobogóra hajtó hazaiak elleni csatát.

Mely némi miskolci fölénnyel kezdődött, ám a hazaiak lendületét megtörte Kulesov kiállítása, s az emberfórral remekül éltek a mieink, akik Somogyi beleérős góljával a vezetést is megszerezték a 6. percben (0-1). Nem sokkal később megkapta első fórját a DVTK is, de ezt kivédekezték a mieink, ám a játékrész derekán előbb rossz csere miatt, majd reklamálásért kapott két percet alakulatunk, s a hazaiak tökéletesen éltek az előnyökkel, mert a kettősből Lövei, majd a szimplából Razumnyak vette be Jarvinen kapuját, s a 13. percben már 2-1-re a Miskolc vezetett. A folytatásban is több helyzete volt a házigazdáknak, de úgy tűnt, már nem változik az eredmény a szünetig, ám pár másodperccel a szünet előtt bizonytalankodtak a mieink saját kapujuk mögött, s ezt Razumnyak használta ki kíméletlenül, így a DVTK vonulhatott lényegesen elégedettebben a pihenőre (3-1).

A második etapot jobb tempóban kezdték a mieink, meg is voltak a lehetőségeik a szépítésre, igaz a túloldalt is bőven akadt dolga Jarvinennek. Egészen a 34. percig csak helyzetekig jutottak a felek, gólig nem, ám Razumnyak megindulása alatt Embrich és Vas is nagyon kényelmes volt, így a hazaiak szlovákcsatára már harmadik találatának örülhetett (4-1). A folytatás is nyílt játékot, több ziccert hozott, de az utolsó percben ismét saját kapuja mögött adta el a korongot együttesünk, amiből Szirányi lőtt a jobb felsőbe, eldöntve ezzel a pontok sorsát (5-1).

Az újabb térfélcsere után is kicsit jobban kezdtünk a hazaiaknál, ám elég volt egy újabb, saját harmadban eladott korong, s Kulesov is bevette a kiszolgáltatott Jarvinen ketrecét (6-1). A gól után kaptak egy fórt a mieink, ám hiába alakítottak két több ziccert is, ma a helyzetek értékesítésével sem boldogultak hokisaink, akik két üres kapus lehetőségnél sem tudtak hálót találni. a véghajrá oda-vissza játékot, több nagy helyzetet hozott, de újabb találat már nem született, így a kapuk előtt sokkal pontosabb DVTK megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

DVTK Jegesmedvék – DAB 6-1 (3-1, 2-0, 1-0)

DVTK: Voris – Wehrs (2), Ilvessuo (1), Lövei 1, Blasko, Mattyasovszky (1) – Kiss R., Vojtkó, Galajda (2), Razumnyak 3 (1), Miskolczi (1) – Bennett, Szirányi 1, Berdnyikov (2), Páterka, Kulesov 1 – Illés, Vas (1), Ritó, Farkas. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

DAB: Jarvinen – Brus, Léránt, Embrich (1), Hadzinikolic (1), Valtola – Kmec, Svars, Mihalik, Somogyi 1, Szalma – Varga, Vas, Dézsi, Niskanen, Rybchik – Lammi, Horváth, Marosi, Tamás. Vezetőedző: Niko Eronen.