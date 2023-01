Jégkorong 34 perce

Vasárnap, amit lehetett, elrontottak az Acélbikák

Valószínűleg kijelenthetjük, most már nagy a baj a Dunaújvárosi Acélbikáknál. Mintha az a tendencia, amit a múltban többször is tapasztalhattunk, most is mutatkozna a DAB jégkorongozóinál. Ahogy halad egyre előrébb a bajnokság, annál kilátástalanabbnak tűnik a csapat helyzete. Vereség vereség hátán.

Az új szerzemény, Ivan Rybchyk (bal) pont nélkül maradt a Jegesmedvék ellen Fotós: VJ/ÉM

Ne menjünk túl messzire vissza az időben, elég, ha csak a legutóbbi két meccs eredményeit nézzük. Pénteken hazai pályán 5–0-s vereség a Budapest Jégkorong Akadémiától, majd vasárnap 6–1-es zakó Miskolcon a DVTK Jegesmedvéktől.

A 13. percig minden szép volt dunaújvárosi szempontból, hiszen Somogyi Balázs 6. percben szerzett góljával addig vezetett a DAB. Utána azonban már csak miskolci gólokat láthattak a nézők, szám szerint hatot. Az újabb nagy különbségű vereség után a dunaújvárosiak vezetőedzője így nyilatkozott: Niko Eronen: – A mai meccsen mindent elrontottunk, amit lehetett. Jól kezdtünk, megvolt a vezetés, de ezt követően sok hibát vétettünk. Már nincs sok hátra az alapszakaszból, mégis úgy tűnt, mintha nem is akarnánk előrelépni. Sőt, az elmúlt két meccs­hez képest, mintha kettőt léptünk volna visszafelé a mai napon. Holnap következik egy pihenőnap, majd pedig azon leszünk, hogy kielemezzük a ma látott hibákat, azokat kijavítsuk, és jobbak legyünk a következő meccsen.

A jobb formára szükség is lesz, hiszen az Erste Ligát magabiztosan vezető Gergyói HK érkezik január 20-án Dunaújvárosba. A találkozó 18.30-kor kezdődik. A bajnokság állása:

1. Gyergyói HK 31 mérkőzés/70 pont, 2. Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club 30/64, 3. DVTK Jegesmedvék 31/58, 4. Corona Brassó 31/58, 5. Debreceni EAC 32/49, 6. Sportclub Csíkszereda 31/48, 7. Ferencváros-Telekom 30/46, 8. Újpest 32/32, 9. Dunaújvárosi Acélbikák 31/24, 10. FEHA19 29/13.

Jegyek a döntőre Péntektől lehet belépőket ­vásárolni a január 28–29-i Magyar Kupa négyes döntő­jére, a Final Fourra. Az első elődöntőben a címvédő Debreceni EAC a BJAHC-val találkozik (16 óra) a Tüskecsarnokba, majd este a Hydro Fehérvár AV19 és az UTE csap össze (19.45). A bronzmeccset (16 óra) és a döntőt január 29-én, vasárnap (19.45) rendezik. A vasárnapi mérkőzésekre egyelőre a semleges szektorokba lehet jegyet venni, a többi szektort január 28-án, szombaton, éjféltől nyitják meg az eventim.hu oldalon, miután eldőlt, hogy melyik együttes mikor lesz érdekelt.





