Milyen messze van Dunaújvárostól Szombathely? A nem négycsillagos buszokkal járó sportolóknak nagyon hosszúnak tűnhet az utazás, akármelyik irányból is teszik meg a távot. Az biztos, hogy bármilyen rafinált frissítő programmal is segítik az utazókat, jó kis idő kell ahhoz, hogy az elvárt szintre fel tudjanak pörögni. Így volt ez hétfőn este is.

Haladás II.– Dunaújváros futsal 1–3 (1–2)

DF: Cseresnyés – Ivacs, Fekete, Csányi, Kovács. Csere: Varga, Németh, Godslove, Tóth, Paget, Beke. Edző: Tóth Árpád.

A kezdés után valószínűleg az említett jellegzetes úti kóma is terhelhette a mieinket, mert a Haladás már a negyedik percben vezetett. Mielőtt még túlságosan magabiztossá válhatott volna a rivális, Varga Milán előbb egyenlített, majd a félidő utolsó pillanatában a vezetést is megszerezte.

A folytatásban mindkét csapat ráérzett a lehetőségre. A hazaiak a régi alapszabályra, amit ezúttal nem viccelődésként emlegettek, hogy ebben a szakágban egygólos előny pillanat alatt behozható. Ezért aztán mindent egy lapra föltéve küzdöttek az egyenlítésért.

A próbálkozásukat Kovács alaposan felülírta, amikor hét perc játék után meglőtte az aznapi gólját, és mint utóbb kiderült, ezzel be is állította a végeredményt. A zöld mezesek jó tíz percig öt a négy elleni játékkal is próbálkoztak, de a dunaújvárosiak megőrizték az előnyüket, és elhozták a pontokat. Zsinórban ötödik bajnokijuk után.

A csapat edzője, Tóth Árpád így értékelt: – A hosszú út „megviselte” a játékosokat. Nagyon álmosan kezdtünk, ezért korán vezetést szerzett a Haladás, aztán szépen lassan kezdtünk megérkezni a mérkőzésbe. Varga egyenlítése megnyugtatta a csapatot, ezért a vezetést is meg tudtuk szerezni. A második félidőben okosan, taktikusan futsalozva sikerült újabb gólt szereznünk. A találkozó hajrájában a Szombathely létszámfölényes játéka alatt is őriztük vezetésünket, és összességében magabiztos győzelmet arattunk.

A forduló további eredményei: Hidegkúti SC–Tolna-Mözs 5–8, TFSE–Szigetszentmiklós 4–1, Nagykanizsa–UTE 5–11, PTE PEAC– Mad Dogs Futsal 1–1, Érd–Tihanyi FC 2–6.



A bajnokság állása