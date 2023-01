Január - Tragikus hírrel kezdődött 2022: január 1-jén öt fiatal meghalt, amikor vonattal ütközött az autójuk Tapolcánál. Az öt áldozat egyike volt a Fino Kaposvár férfiröplabda-csapatának feladója, Iván Gergő, aki igazi tehetségként 2020 nyarán Dunaújvárosból igazolt el a somogyi vármegyeszékhelyre testvérével, Bencével együtt. Iván Gergőre január 3-án meghitt gyertyagyújtással emlékezett a helyi sportcsarnokban a dunaújvárosi sportközösség.

A január 6-án rendezett Év sportolója-gálaesten nagy sikert ért el a dunaújvárosi játékosokkal felálló magyar nőivízilabda-válogatott, miután a hagyományos csapatok kategóriában a sportújságírók szavazatai alapján e gárdát választották meg az év csapatának. Az ünnepségen a DFVE klubját Garda Krisztina, Szilá­gyi Dorottya és Gurisatti Gréta képviselte.

Radulovics Bojana elismerése

Fotós: Árvai Károly

A Magyar Röplabda Szövetség a szokásoknak megfelelően 2021-ben is megválasztotta az év legjobbjait. A legjobb edzők, valamint felnőtt és utánpótlás-játékosok mellett díjazták a Magyarországon játszó legjobb külföldieket is. Az utánpótláskorú fiúknál decemberben a felnőttek válogatottjában is bemutatkozó, dunaújvárosi nevelésű, és az utánpótlás eredményeit Dunaújvárosban elérő, 2021 nyarán Kecskemétre igazolt Tomanóczy Bálint lett az év utánpótláskorú játékosa, aki a DKSE szakvezetőjének, Tomanóczy Tibornak a fia.

Előkelő helyen végzett a Vasvári a sportiskolák országos versenyében

Kétszer a világ legjobb kézilabdázójának választották, olimpiai és világbajnoki ezüst­érmes, itthon mindent megnyert, amit lehetett, számos elismerés mellett Dunaújváros díszpolgára, 2010-ben az évtized játékosának választották közönségszavazáson. Legújabb díjának is komoly értéke van, amikor a Magyar Kézilabda Szövetség beiktatta a Hírességek Csarnoka alapító tagjai közé. Ugyanis Radulovics Bojana ezt a címet vehette át az új budapesti multifunkciós aréna avatóünnepsége alkalmából.

A dunaújvárosi pólós hölgyek ezüstérmet szereztek a LEN Kupában Fotó: DH-archív

Fotós: Zsedrovits Eniko

Súlyos betegség következtében, január 15-én, 72 esztendősen elhunyt Szepessy László kétszeres magyar bajnok labdarúgó (Ferencváros 1981, Rába ETO 1983), aki játékosként és később vezetőedzőként is többször tevékenykedett a dunaújvárosi labdarúgásban.

Ötvenegy esztendős korában január 24-én elhunyt Csollány Szilveszter tornász, aki a Dunaferr SE egyetlen olimpiai bajnoki címét szerezte 2000-ben Sydneyben. A gyűrű egykori kiválósága – ötkarikás elsősége mellett világ- és Európa-bajnok – koronavírus-fertőzés okozta betegség miatt került kórházba még 2021 decemberében.

Február

Leo Gudas helyét ifjabb Azari Zsolt vette át az Acélbikák jégkorongcsapatának kispadján. Gudas másodedző lett az Erste-ligás együttesnél.

Harmadik helyen végzett az V–VI. korcsoportos lánykézilabda-diákolimpia balatonfüredi nyolcas döntőjében a Rudas iskola DKKA-játékosokra épülő együttese.

Kovács Zsófia gerendán a második helyet szerezte meg Kairóban

Fotós: Dömötör Csaba

A MAC HKB Újbuda otthonában 6–1-re kikapott a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata, miközben a Titánok megtáltosodott együttese 4–3-ra megverte az UNI Győri ETO HK-t, azzal eldőlt, hogy az Acélbikák nem lesznek ott az Erste Liga play-off kvalifikációjában.

Algyő adott otthont a floorball-diák­olimpia országos döntőjének. A járványhelyzet próbára tette a szervezők és a részt vevő csapatok felkészültségét, hiszen az utolsó pillanatig kérdéses volt az indulók mezőnye. Az V. korcsoport küzdelmeit végül a Rudas csapata nyerte. Az I. korcsoportban pedig a Vasvári Pál Általános Iskola bizonyult a legjobbnak.

Győr adott otthont a birkózók nyugat-magyarországi régió területi diák I-II. szabadfogású országos bajnokságnak. A Gurics György BDSE mindkét korosztályban dobogós helyen végzett az egyesületi rangsorban.

Szappanos Dávid túl az 500. Erste Liga-találkozón

Fotós: Zsedrovits Eniko

A szezonzáró DAB–DVTK-mérkőzésen köszöntötték az 500. Erste Liga-mérkőzésén már túljutó Szappanos Dávid jégkorongozót.

Bár mindent megpróbált, és szorosabb is lett a ­meccs az elsőnél, de az Euroliga-negyeddöntő visszavágóján szintén vereséget szenvedett a DFVE nőivízilabda-csapata a címvédő sztáralakulat, az Olympia­kosz Pireusz ellen. A dunaújvárosiak a második számú európai kupasorozat trófeájáért küzdöttek tovább a LEN Kupa négyes döntőjében.

Véget ért a 2022-es téli műfüves labdarúgó-bajnokság, amelynek Dunaújváros-Iváncsa csoportdöntőjét az Ercsi nyerte meg a Nagykarácsony ellen a hely­osztók során. A Mezőfalva a harmadik, az Adony negyedik, a Baracs ötödik, a Beloiannisz hatodik, a Rác­almás hetedik, Kulcs pedig nyolcadik helyen zárta a küzdelmeket.

Március

Óriási veszteség érte a dunaújvárosi labdarúgást. Hosszan tartó súlyos betegséget követően elhunyt Jávorka András, a DPASE sikerkorszakának asszisztensedzője, a klub utánpótlásának szakmai vezetője.

Vasváris diadal született a floorball-diákolimpia I. korcsoportjában

A Sportiskolák Országos Szövetsége ismét megrendezte a köznevelési típusú sport­iskolák versenyét. „Magyarország legjobb sportiskolája és legeredményesebb sportiskolai sportolója – 2021” címek elnyerésére írták ki pályázatukat, amelyen a dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola a harmadik helyen végzett, amíg 5–8. évfolyamos diákok között Czifra Bettina Lili tornász az első helyezést ért el.

Az NB/B-s Békéscsaba otthonában aratott győzelemmel (28–22) a női kézilabda Magyar Kupa döntőjébe jutott a DKKA csapata.

Az 1994-es norvégiai téli olimpia gyorskorcsolyázó versenyhelyszínén, a Viking Ship csarnokban rendezték, illetve rendezik a parasportolók lövész Európa-bajnokságát, ahol a tízméteres számban a dunaújvárosi Gurisatti Gyula az 5. helyen zárt.

Gurisatti Gyula 5. helyen végzett az Eb-n

Kovács Zsófia, a DKSE tornásza gerendán ezüstérmet szerzett a kairói világkupán.

A második számú európai kupasorozat, a LEN ezüst­érmét szerezte meg 30-án este a DFVE nőivízilabda-együttese, miután a döntő visszavágóján is vereséget szenvedett a görög Eth­nikosz Pireusztól idegenben. Az elmúlt öt év negyedik nemzetközi dobogós helyét szerezte meg a klub.