Az U7-es korosztályban Mudri Noel teljesítményét emelték ki. Edzője, Tóth István így jellemezte a fiatal labdarúgót:

– Azzal kezdeném, hogy Noel maximális edzéslátogatottsága mellett nagyszerű közösségi ember is. Szoktunk beszélgetni, s említette párszor, hogy kapus szeretne lenni, amihez nagyon jó tulajdonságokkal rendelkezik. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy mezőnyben is aktívan mozog, tehát jelenleg minden poszton bevethető.

U8-as korosztályban Bodnár Zoltán, edzője Garda Bálint: – Zozó születési év szerint az U8-at erősíti, de nálunk edz és versenyez az U9-es együttesben. Nagyon szeretek vele dolgozni, mert nyitott a fejlődésre. Sok szenvedélyt visz a labdarúgásba és maximalista. Az edzéslátogatottságára nem lehet panasz, de sok munka áll még előtte. Bízom abban, hogy hozzáállása nem változik, és kellő szerencsével párosul majd pályafutása során.

Tóth István edző és az U7-es gárda egyik kiválósága, Mudri Noel

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Az U9-es korosztályban Demlyén Martin, edzője Garda Bálint:

– Martin értékes tagja a csapatnak, ez nem is kérdés. Szorgalma és a játékhoz való hozzáállása példa lehet minden csapattársa számára. Fejlődése ebben az évben kiemelkedő volt. Bízom abban, hogy ez továbbra is így marad.

Az U10-es korosztályban Endrefi-Konics Noel, edzője Kürti Viktor:

– Hihetetlen energiával, alázattal és munkamorállal csatlakozott az egyesülethez. Kiemelkedő teljesítménye már év közben sem maradt következmények nélkül, hiszen a korosztályánál egy évvel idősebbek között készül hétről hétre. Edzéseken és mérkőzéseken mindig a legjobbat akarja kihozni magából. Lendületes, gólra törő játékstílusával sok csapatnak okozott fejtörést a Bozsik-tornákon.

Sokat fejlődtek az elmúlt évben a fiatalok

Az U11-es korosztályban Vigh Milán, edzője Kürti Viktor: – Kiemelkedő hozzáállásáért, edzésmunkájáért és a foci iránt mutatott alázatáért kapja ezt a díjat. Csapattársaihoz mindig segítőkész a pályán és az öltözőben is. Gyorsasága és kiváló rúgótechnikája mellett csapattársait is bármikor gólhelyzetbe tudja hozni beadásaival, kulcspasszaival. Taktikailag rendkívül sokat fejlődött az elmúlt évben és több poszton is megbízható teljesítményre képes. Minden Bozsik-tornán, bajnoki mérkőzésen húzóembere volt a csapatnak.

Éliás Zsolt edző is gratulált a gólvágó Szombati Gergőnek

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Az U12-es korosztályban Csikós Bálint, edzője Papp Péter: – Bálint rohamos fejlődése szabad szemmel látható volt. Az edzéseken igyekszik mindig a maximumra törekedni. Mérkőzéseken a csapat vezére, váratlan megoldásai és kulcspasszai segítik a csapat játékát. A győzni akarása pozitívan hat társaira is.

Az U13-as korosztályban Kiss Richárd, edzője Éliás Zsolt:

– Ricsi szorgalmas, példamutatóan alázatos igazi csapatember. Ő is egy évvel fiatalabbként szerepel az U14-es csapatban, ahol kezdőjátékosként számolok vele. Gyors, nagyszerűen cselez, és bár fizikailag jelenleg még hátrányban van, bátor játékosnak számít. Tehetségét jelzi, hogy mind a két korosztályban, ahol szerepelt a házi góllövőlista elején áll.

Papp Péter (j) kiemelte Csikós Bálint példaértékű edzésmunkáját

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Az U14-es korosztályban Szombati Gergő, edzője Éliás Zsolt:

– Edzéslátogatása példamutató volt egész évben. A mérkőzéseken és az edzéseken vezéregyénisége volt csapatának úgy, hogy egy évvel fiatalabb társainál. A góllövőlistán a csoportban az első helyen végzett, húsz góllal. Teljesítményével felhívta magára a Puskás Akadémia figyelmét is, ahol próbaedzésen is szerepelhetett.

Az U15-ös korosztályban Mácsfalvi Andor, edzője Papp Péter: – A szezon során egyenletes teljesítményt nyújtott. Sok futás és temérdek labdaszerzés jellemezte idei játékát. Az öltözőben a bohém természete sok vidám pillanatot okozott eddig, és nagyon valószínű, hogy még fog ezután is.

Az U16-os korosztályban Kávecki Kristóf, edzője Horváth Zoltán:

– Véleményem szerint sok minden olyan dolog megvan benne, ami kevesekben. Ebben a félévben sokat küszködtünk, mert kevesen voltunk. Több játékosnak idegen poszton kellett játszania. Kristóf soha nem panaszkodott, hogy hol játszik, inkább csendben, szerényen és alázatosan csinálta a dolgát, ez emelte a többiek elé a szememben. Gratulálok neki!

U17-es korosztályban Békes Kornél, edzője Dobos László: – Maximalista és alázatos hozzáállásával érdemelte ki a legjobb játékosnak járó díjat. Minden edzésen és mérkőzésen, illetve a pluszfeladatokban is száz százalékot nyújtani akaró igazi sport­ember. Tiszta fejjel és a legjobb lelkülettel segítette társait minden helyzetben. Ezzel a hozzáállással pozitív példa lehet mindenki számára.

Bálint Panna

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Az U19-es korosztályban Péter Norbert, edzője Borsányi István:

– A mérkőzéseken mutatott érett, lelkes és fegyelmezett játéka miatt érdemelte ki ezt a díjat. Hozzáállása is példamutatónak nevezhető, öröm vele dolgozni. Gratulálok neki!

Az U13-as korosztályban különdíjas lett Vaskó Barnabás, edzője Papp Péter:

– Barnabás az U13-as gárda csapatkapitánya. Kapusként rengeteget segít társainak, jó védéseivel több pontot is szerzett ebben a bajnokságban. Az U15-ös csapat kapusa is egyben. Két évvel fiatalabbként nagyon nehéz volt a kezdeti időszakban, sok időbe telt, mire felvette a mérkőzések ritmusát. A szezon második felében megbízható, kiegyensúlyozott teljesítményt és számtalan bravúrt hajtott végre. Köszönöm szépen eddigi munkáját!

Az U14-es leány korosztályban Ságodi Jázmin, edzője Vigh György:

– Másfél éve, amióta elkezdte az edzéseket, a legnagyobb fejlődést mutatta. Rendre jó döntést hoz, ésszel játszik, nem kapkod. Edzéseken minden feladatot nagy szorgalommal, alázattal végez. Csapattársainak mindig kérés nélkül segít, kiváló csapatjátékos!

Ságodi Jázmin

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Az U19-es leány korosztályban Bálint Panna, edzője Vigh György:

– Panna immáron öt éve az egyesületünk labdarúgója. Jó képességű, fegyelmezett, ügyes játékos. Tavasszal a felnőttcsapatban is több NB II-es mérkőzésen szerepelt és jó teljesítményt nyújtott. Edzésmunkája, szorgalma, pályán, mérkőzésen mutatott teljesítménye példaértékű lehet a fiatalabb játékosok részére.