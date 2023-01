Az eddigi eredmények alapján egyértelműen az újvárosiak a találkozó esélyesei, de ezt a pályán is be kell bizonyítania Tomanóczy Tibor vezetőedző csapatának.

– Az ünnepeket követően már január másodikán edzésbe álltunk. Csak az utánpótlás-válogatottakban szereplő játékosok hiányoztak a tréningekről. A felkészülést a Dág elleni edzőmérkőzés is segítette, amelyről azonban hiányoztak a korosztályos nemzeti csapatban szereplők. A szolnokiak ellen mindenképpen meg kell szereznünk a három pontot. Nem szabad azonban könnyelműsködni, mert az megbosszulhatja magát. Ne feledjük, hogy a Dunaújvárosban lejátszott összecsapáson a szolnokiak nyerték az első játsz­mát. Igaz, utána a folytatásra rendeztük a sorainkat, és biztosan nyertünk – mondta a szakvezető.

Megjegyezte, a bajnokság középszakasza előtt még egy találkozójuk lesz a jövő héten hazai környezetben a Szeged ellen. Itt is törekszenek majd a jó eredményre, hiszen a rájátszásra viszik az eredményeket magukkal. Két győzelemmel teljesen kiegyenlített helyzetből kezdhetnék a bajnokság következő etapját. A szegediek elleni találkozót eredetileg vasárnap rendezték volna, de a kérésükre valószínű, egy nappal hamarabb lesz a meccs.

– Ez a két mérkőzés jó felkészülés lesz a bajnokság következő szakaszára, hiszen ott kezdődik az igazi küzdelem. Az alapszakasz 1–4. helyezettje újra oda-vissza alapon méri majd össze a tudását. Nem mellékes, hogy az alapszakaszban megszerzett pontjaikat a csapatok a középszakaszba viszik magukkal.

A bajnokság állása: 1. Vidux-Szegedi RSE 23 pont, 2. Dág KSE 23 pont, 3. MEAFC-Miskolc 22 pont, 4. Dunaújvárosi KSE 17 pont, 5. Szolnoki RK 6 pont, 6. TFSE 5 pont, 7. Gamma Party.co 3 pont.