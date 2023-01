dunaújváros Tavaly is nagyszerűen szerepeltek a dunaújvárosi vízilabdások, ez az állítás igaz a hazai és a nemzetközi színtérre is. A bajnokságban ezüstérem jutott Mihók Attila együttesének, ahogy a LEN Kupában is második helyen végzett a DFVE. Nyáron aztán nagy változáson ment keresztül az együttes, több kulcsjátékos is távozott, helyüket pedig a tehetséges, ám még kicsit rutintalanabb fiatalok vették át. Ennek ellenére eddig az átalakított Dunaújváros sem vallott szégyent.

– A bajnoki ezüst tavaszról egy kicsit még fájó, hiszen régóta szerettünk volna aranyérmet nyerni, és nem sikerült az előtte lévő szezonban sem – emlékezett vissza lapunknak Garda Krisztina.

– A LEN Kupa ezüstérem kapcsán először az jut eszembe, hogy most ősszel megvertük azt az Ethnikoszt a Bajnokok Ligája selejtező csoportjában, amelytől kikaptunk a döntőben, de azért a kettő között gyengültek, három-négy kulcsjátékos sincs már náluk a tavaszhoz képest. Arra az eredményre azért így is jó emlékezni. A Magyar Kupát ebben az idényben sajnálom, mert ha nem akkor játszottunk volna a Fradival, azt nem mondom továbbra sem, hogy mi nyertünk volna és mi lettünk volna az esélyesek, de nem hatgólos különbséggel jutott volna tovább az FTC. Akkor a világligáról hazajöttünk, egy hetet voltunk a csapattal, szerintem onnantól kezdve egy folyamatos fejlődésen megy keresztül az együttes. Nyilván a Bajnokok Ligájában elért bravúrra nem számított talán senki sem, szerintem mi is csak maximum álmodoztunk róla, hogy milyen jó lenne. Valljuk be, bár nem ez volt a legerősebb csoport, azért két olasz topcsapattal találkoztunk, tehát gyengének sem nevezhető. A magyar bajnokságban örülünk az Eger és a BVSC elleni sikernek, ezek voltak a rangadó jellegű meccseink. A szezon még nagyon hosszú, sok találkozó vár még ránk. Ez az év nálunk elsősorban nem az elért eredményekről szól, hanem amiről már Mihók Attila vezetőedző is beszélt többször, új csapat van készülőben, úgyhogy az a lényeg, hogy a fiatalok minél többet játszanak, minél többet fejlődjenek, ezáltal pedig a csapat is jobb lesz – mondta.

Hozzátette: – abban biztos vagyok, hogy ez még csak az út kezdete, nagyon bizakodó voltam a szezon elején is, ez pedig természetesen az eredmények után sem változott. Ha esetleg nem így alakult volna, akkor is így gondolnám, ez egy feltörekvő csapat, lesznek itt még bőven olyan játékosok, akik klubszinten biztos meghatározóak lesznek, de akár válogatott szinten is.

Amennyiben már a nemzeti együttes szóba került, a magyar női vízilabda-válogatott is sűrű esztendőn van túl. A programban szerepelt hazai rendezésű világbajnokság, még nyáron rendeztek egy Európa-bajnokságot is, valamint ősszel a világliga szuperdöntőjében volt érdekelt Bíró Attila szövetségi kapitány csapata. A három esemény közül a kontinenstorna ért véget kissé csalódást keltő eredménnyel.

– A hazai medencében elért világbajnoki ezüstérem nagy siker, a torna pedig egy életre szóló élmény volt. Nagyon közel voltunk az amerikaiakhoz a döntőben, ez már nem az az USA, amely akárcsak tavaly az olimpián szerepelt. Kicsit elszalasztott lehetőségnek is mondanám, sose lehet tudni, mikor játszunk ismét világbajnoki döntőt, ezt megelőzően 2015-ben sikerült. Én azért bízom benne, hogy már jövőre játszunk majd, hiszen az egy fontos lépcső lenne a kvalifikáció szempontjából. Szerettünk volna nyerni, de az élmény a közönséggel együtt örökre megmarad. Az Európa-bajnokság mindenképpen csalódás, nem is feltétlenül az ötödik hely miatt, hiszen szoros az élmezőny, öt csapatból bárki bármire képes lehet. Sajnos mi lettünk az ötödikek, a nyújtott játék és az egész hangulata volt negatív. Az, hogy akkor csapatkapitány lehettem, nagy megtiszteltetés volt, de egyben nagy teher is, talán az eredmény miatt rosszabbul is éltem meg így az Eb-t, mintha csak egy játékos lettem volna – mondta a válogatottban történtekről Garda Krisztina.

Hangsúlyozta, egy kicsit ébresztő volt nekik a kontinenstorna, de fontos tapasztalatot jelentett, hiszen a nyáron is egymás után lesz majd a két esemény. – A világligában jó a második hely, megvertük az amerikaiakat, betegség miatt sajnos ott nem tudtam sokat játszani. Nagyot küzdöttünk, talán kis szerencsével az arany­érem is meglehetett volna, közel voltunk. Velünk kapcsolatban az elmúlt években elterjedt az elődöntő fóbia, most próbáltunk bizonyítani, három eseményből kettőn játszottunk és meg is nyertük. Fejlődött a csapat, de tovább kell fejlődni, mindenki előrelép, újít, fiatalok épülnek majd be hozzánk is és más csapatokba is. Bízom benne, hogy jövőre is hasonló eredményeket érünk majd el – zárta.