A hatodik helyezett Kohász számára fontos lett volna a két pont begyűjtése tizenegyedik riválisával szemben.

Az első félidőben ugyan többször is ellépett négy góllal a Kisvárda, de a DKKA egyenlíteni, sőt, vezetni is tudott, igaz a szünetre megint fordult az állás. Minimális hátrányát a 49. percig tartotta az Újváros, azonban 20–18 után óriási fordulat következett be, a vendégeknek semmi nem sikerült, teljesen szét­esett a csapat. A lefújásig már csak egy gólt sikerült szerezni, amíg a Kisvárda átrohant a Kohászon.

Kisvárda master good– Dunaújvárosi Kohász 28–19 (12–11)

Kisvárda, 650 néző, vezette: Nagy F., Túróczy.

Kisvárda: Graovac – Udvardi 8/6, Karnik 7, Bouti 2, Sápi 2, Juhász 1, Mérai 3. Cs.: Mátéfi (kapus), Akijama, Radojevics 4/2, Habánková, Siska 1, Trúnková, Makkai. Vezetőedző: Bakó Botond.

DKKA: Bartulovic – Borgyos P. 1, Arany 2, Nick 3, Horváth 2, Matucza, Szalai. Csere: Oguntoye (kapus) Kazai 3, Krupják-Molnár 1, Farkas J. 3/3, Poczetnyik L. 4, Weisheitel, Fodor, Farkas K. Vezetőedző: Rapa­tyi Tamás.

Kiállítások: 8, illetve 12 perc.

Hétméteresek: 10/8, ill. 5/3.

Bakó Botond: – Jól kezdtük a mérkőzést, stabilan, nagy energiával védekeztünk. Sikerült előnyt kialakítanunk, lendületünket azonban a félidő közepén a sorcsere megtörte, amelyet a Dunaújváros jól kihasznált. Ledolgozta hátrányát, sőt a vezetést is átvette, szerencsére ez nem tört meg bennünket. A második félidőben egy idő után tudtunk alkalmazkodni ellenfelünk védekezésváltásához, amely meghozta az eredményét. Közel sem volt olyan könnyű ez a mérkőzés, mint amit a végeredmény mutat, nagyon megdolgoztunk érte.

Rapatyi Tamás: – Az az igazság, végig nagyon enerváltak voltunk, minden tempóról lekéstünk egy kicsit. A védekezésünket az első félidőben valamilyen szinten rendezni tudtuk, de akkor sem volt tökéletes. Fejben nem tudtunk az elvárt szinten koncentrálni úgy, amit egy ilyen mérkőzés megkövetelt. Ez vezetett oda, hogy a végére a szét­esés határára kerültünk, ha tovább játszunk, ez totális lett volna. Próbáltam cserével frissíteni, hátha megtalálom azt a két-három embert, aki képes átlendíteni a csapatot a holtpontokon, sajnos azonban ez nem sikerült.

Bejelentették, Farkas Johanna a szezon végén távozik, az MTK-ba igazol

Időközben pénteken a klub arról tájékoztatott, hogy a szezon végén távozik az irányító, Farkas Johanna, aki ezt bejelentette a vezetőségnek. A közösségi oldalukon közzétett bejegyzés szerint Horváth Tibor ügyvezető próbálta maradásra bírni, azonban sajnálatos módon minden igyekezetük ellenére távozni akart. A bejegyzés szerint új csapata az MTK lesz, ahol éppen csütörtökön jelentették be, hogy távozik irányítójuk, Pál Tamara, illetve a beálló, Szabó Laura is.