A DSE Röplabda Akadémia csapatai közül az U17-es és az U19-es országos bajnoki címet ünnepelhetett 2022-ben. Az akadémia csapatainak szakmai vezetője, illetve a klub ügyvezető igazgatója, Tomanóczy Tibor, aki egyben a dunaújvárosiak U20-as és az NB I.-ben szereplő felnőttegyüttesnek is a vezetőedzője.

– Nagyon sok munkát fektettünk bele, amíg eljutottunk idáig, és megszülethettek ezek az eredmények. Rendkívüli alázatra volt szükség mindenkitől a klubon belül, a játékosoktól és az edzőktől egyaránt. Nem volt egyszerű dolga a szakmai stábnak, hiszen több játékosunk két-három bajnokságban is szerepelt párhuzamosan, de szerencsére sikerült jól felépíteni a versenyeztetést, mindenki megkapta a megfelelő terhelést a fejlődéséhez. Roppant mód örülünk, hogy ez végül két korosztályban is arany­éremmel párosult. Az U17-es fiúkkal sportpszichológus is foglalkozott, ami meg is meglátszott a csapaton. A legfontosabb időszakban fejben nagyon egyben voltak a játékosok, extra bizonyítási vágy fűtötte őket. Ezután az U19-esek döntőjét ráadásul a házigazda székesfehérváriak ellen sikerült megnyerni, ami szintén hatalmas fegyvertény. A legígéretesebb dunaújvárosi fiatalokat évről évre elcsábítják az extraligás klubok, ám a DSE akadémiájának ennek ellenére rendre sikerül megújulnia, és újabb ígéreteket kinevelnie – mondta megkeresésünkre.

A legjobb férfiutánpótlás-edző elismerést Tomanóczy Tibornak ítélték oda Fotók: Laczkó Izabella

Közölte, ez a tény is bizonyítja azt, hogy minőségi szakmai munka folyik náluk. Rengeteg időt és energiát fordítanak arra, hogy ezek a fiatalok kibontakoztathassák a képességeiket, és egyről a kettőre jussanak az egyesületben. Amennyiben ránézünk a mostani felnőttválogatott keretére, illetve a különböző korosztályos nemzeti csapatokra, jó néhány jelenlegi vagy korábbi dunaújvárosi játékost találunk mindenhol. A teljesség igénye nélkül csak néhány név: Pádár Krisztián, Tomanóczy Bálint, Kecskeméti Bálint, Blázsovics Péter, Dávid Csanád és Kovács Zoltán.

– Jól látható, hogy azok közül, akik megfordulnak Dunaújvárosban, javarészt később a felnőttközegben is megállják a helyüket. Persze, nem könnyű manapság fanatizálni a fiatalokat, de mi rendületlenül próbálkozunk vele, és szerencsére sokan elköteleződnek a röplabdasport mellett. Azon vagyunk, hogy ez továbbra is így maradjon – tette hozzá.

A tavalyi év legjobbjának választott Tóth Kristóf az U17-es és U19-es korosztályban is országos bajnokit ünnepelhetett. A tizenhét éves feladót az ifjabbak között megválasztották a döntő MVP-nek is. A klubsikerek mellett a korosztályos válogatottnak is oszlopos tagja.

A most folyó szezonban egyszerre négy sorozatban is szerepel, hiszen saját korosztálya (U17) mellett az U19-es és az U21-es bajnokságban is meghatározó szerep hárult rá, ezzel párhuzamosan pedig a felnőttbajnokságban is rendszeresen szerepel a DKSE színeiben.

– Összességében nagyon sikeres évet tudhatok magam mögött a klubbal, ám az igazat megvallva, korántsem vezetett egyenes út a bajnoki címekig, az elmúlt szezonban jó néhány nehézséggel szembesültünk, de szerencsére valamennyin túllendültünk. A játékoskeretünk láttán már az elején tisztában voltunk vele, hogy sokra hivatott a csapatunk, ugyanakkor rengeteget kellett dolgoznunk azért, hogy végül igazi csapattá váljunk. Konfliktusok is előfordultak az öltözőn belül, de végül mindenki félretette az „egóját”, az egyéni ambícióit, és a közös célra fókuszált. Kőkeményen dolgoztunk, napi kettőt, de akár hármat is edzettünk, és az összetartó közösség mellett ez szintén nagyban hozzájárult ahhoz, hogy végül az U19-es és az U17-es bajnokság mezőnyéből is kiemelkedtünk. Tehát kifizetődött az egész éves munka – mondta.

Hangsúlyozta, a csapattal elért eredmények után a mostani díja már csak hab a tortán. Kiemelné, hogy ez az elismerés elsősorban a csapat érdeme, a társai támogatása nélkül nem tarthatna itt, nem kaphatta volna ezt a kitüntetést.

– Idén a legfőbb célunk, hogy kiharcoljuk a feljutást a felnőttcsapattal. Sajnos tavaly tavasszal kiestünk az Extraligából, így jelenleg az NB I.-ben küzdünk, de azon vagyunk, hogy ez ne maradjon így sokáig. Szeretnénk azonnal visszakerülni az élvonalba, és a legjobbak ellen bizonyítani. Az elmúlt szezon után most már nagyobb szerep hárul rám az első csapatban. Kezdő feladóként gyakran nekem kell irányítanom a társakat, akár nálam jóval idősebb játékosokat is. Nehéz volt az elején megszokni, de úgy érzem, kezdek belenőni a szerepbe – közölte.