A kevesebb lehetőséget kapottak kerültek előtérbe

Az UVSE elleni bravúros győzelem után a sereghajtó Győr otthonában egyértelmű esélyesként ugrott medencébe a dunaújvárosi csapat. A hibátlan mérlege megőrzése nem okozott gondot a csapatnak úgy sem, hogy Garda Krisztinát ezúttal nélkülözték, illetve Laura Aarts végig a parton maradt.

UNI-Győr GYVSE–DFVE 4–14 (1–2, 0–1, 3–8, 0–3)

DFVE: Maczkó – Dobi 7, Mahieu, Szabó, Kardos D., Mucsy 1, Sümegi 2. Csere: Jonkl 2, Sajben 1, Horváth, Somogyvári 1, Pál, Kardos L. Vezetőedző: Mihók Attila.

Az első két negyedben még tartotta magát a lelkes hazai csapat, aztán rálépett a gázra a DFVE, és állva hagyva ellenfelét, végül magabiztos sikert aratva.

A vendégek mestere azt mondta találkozó utáni értékelésében, hogy kaptak egy nagyon erős zónát a Győrtől, s próbálták azt a játékot erőltetni inkább, ami ezzel a felállással a működőképesebb rendszerük. Ez egy kevésbé gyors támadásokra alapuló játék, inkább a védekezésüket próbálják megalapozni ezzel az úgymond konzervatív vízilabdával, amit igyekeznek bemutatni.

– Ebből adóadóan kevesebb könnyű gólszerzési lehetőségünk van, viszont jellemzően kevés találaton is tudjuk tartani ellenfeleinket, ez történt most az első félidőben. Ez egyben jó tapasztalat is, mert ilyenkor kiderül, kik azok, akik előtérbe merik helyezni magukat, és kik azok, akik nem. Ez nyilván jó információ, meg arra is rávilágít, kinek milyen típusú bátorításra van szüksége – mondta Mihók Attila.

Megjegyezte, hasznos mérkőzés volt, és nagyon örül annak, végre jelentős időben azoknak is lehetőséget adhatott, akik jobbára a cserepadról, vagy a lelátóról szurkoltak idáig. Kevés az olyan találkozó, amiken be lehet őket dobni, ami baj. Várta ezt a meccset, és azt kapta tőle, amit remélt.

További eredmény: Szeged–BVSC 8–12. Az UVSE Tatabánya és az FTC III. Kerület elleni meccsét február 1-re halasztották, az Eger pedig korábban lejátszotta a Szentes ellenit (9–15), a három klub Eurokupa-negyeddöntője miatt.

A szombati meccseken az UVSE a görög Ethnikos ellen játszott 10–10-es döntetlent, így az athéni visszavágón dől el minden. Az FTC a spanyol Terrassa otthonában két-, az Eger a Vouliagmeni otthonában három góllal kapott ki, így két hét múlva itthon kell majd nyerniük.