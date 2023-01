Az alapszakasz végéhez közeledve egyre izgalmasabb a bajnokság

Eljött a remélt nagy meccsek időszaka a Dunaújváros Futsal csapata számára. Most már senkinek sem remeghet meg a lába, ahogyan Pécs futsalosainak sem. Ők is egy egyetemi gárda. Fiatalok, tehetségesek, és talán éppen ezért merész terveket szövögetnek. A megvalósításáról beszél a legutóbbi dicsőségük: fölkapaszkodtak a bajnoki tabella harmadik fokára.

Hihetetlen módon ehhez elég volt nekik a „nagy bajkeverő” Mad Dogs elleni, pécsi pályán kiszenvedett 1–1-es döntetlenjük. Azt azért kimondhatjuk, hogy a legnagyobb segítséget a Haladás VSE II-től kapták, amely ugyanakkor nagy harcban vereséget szenvedett egy feltörekvő (?) csapattól. Azaz a Dunaújváros Futsal hétfő esti hősies helytállása segítette a már nagyon vágyott pozíciójába.

Most, hogy így körbeérve eljátszottunk az egymás pozícióját javító események elemzésével, halkan feltehetjük azt a kérdést: most vajon mi következik? Továbbra is az újvárosiak farvizén siklanak tovább, vagy a piros mezesek akár meg is állíthatják őket?!

Az tisztán látszik, hogy hárman is méregetik azt a rájátszást bebiztosító harmadik helyet. Az előbb emlegetettek: Haladás VSE II., a Mad Dogs, és a gyanúsan közel helyezkedő Nagykanizsa is. Ebből is látszik, hogy ahogy közeledünk az alapszakasz végéhez, egyre izgalmasabb lesz a bajnokság.

Emellett elmondhatjuk-e, tényezővé nőtte ki magát a Dunaújváros Futsal csapata, amely zsinórban öt győzelmet számlál már?

A világért se kiabáljunk el semmit, de az egészen kiváló felkészüléssel, a jó képességű és remek mentalitású játékosaik rendszeres pályára lépésével lassan már nem csak a középmezőnyből kezdenek figyelni rá. Újra komfortos program lett a mérkőzéseik megnézése, sőt az idő előrehaladtával már a konszolidált nézőkből is (tagadják, vagy nem) lassan szurkolók lettek.

Közülük még senki sem hajtaná kockázatos csatákba a Tóth Árpád vezényelte gárdát, de már morajlást hallunk a lelátóról az izgalmas pillanatok nyomán, és szolid tapsokat egy önfeláldozó vagy szemfüles megoldást követően.

A fiúk a pályán, a magukra talált szurkolóik a gyönyörű és komfortos Rácalmási Sportcsarnok lelátóján ismét megkóstolták a siker édes ízét. Kizárt, hogy ne akarnák újból élvezni azt, mondjuk máris, pénteken este.