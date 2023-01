Idén is megrendezi a téli műfüves bajnokságot az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága, amelynek egyik helyszíne Dunaújváros lesz, ahol vasárnap játsszák az első forduló találkozóit a vidámparki műfüves pályán.

A tavaszi labdarúgószezonra kitűnő felkészülési lehetőséget kínál ez a sorozat a jelentkezők számára, és egyúttal kiváló alkalmat ad arra is, hogy összemérjék erejüket olyan csapatok is, amelyek a szezon során más osztályokban szerepelnek. Az együtteseket négyes csoportokba osztották be, ezekből Dunaújvárosban, Sárbogárdon, Móron és Martonvásáron kettő játszik, amíg Iváncsán, Gárdonyban, Maroshegyen és a székesfehérvári Főnix Parkban egy-egy. A csoportokban a résztvevők egyszer találkoznak ellenfeleikkel, a végső sorrendet a három forduló mérkőzéseinek eredményei döntik el, amelyek 2x40 percesek lesznek.

A dunaújvárosi A csoportban a Baracs (II. osztály), a Mezőfalva (II. osztály), az Adony (II. osztály) és az Ercsi (I. osztály), a B-ben a Rácalmás (III. osztály), a Kulcs (III. osztály), az Előszállás (II. osztály), valamint a Besnyő (III. osztály) szerepel. A körzetünkhöz tartozó csapatok közül a Nagykarácsony (II. osztály) indul még a sorozatban, a csapat Sárbogárdra kapott besorolást, ahol az A csoportban a Lajoskomárom (I. osztály), a Sárbogárd (I. osztály), továbbá a Kisláng (II. osztály) lesz az ellenfele.

Az első forduló programja, Dunaújváros: vasárnap 9 óra Ercsi–Baracs, 11 óra Mezőfalva–Adony, 13 óra Rácalmás–Kulcs, 15 óra Előszállás–Bes­nyő. Sárbogárd: szombat 11.30 óra Kisláng–Nagykarácsony.