Huszonegy aranyérmet szereztek a fiatal magyar úszók a 2022-es évben rendezett korosztályos világversenyeket – vont mérleget az elmúlt évről az utanpotlas.hu. Az összeállítás arra is felhívta figyelmet, hogy az év mind az öt fontos korosztályos eseményén remekeltek fiatal úszóink, sőt, felnőtt világ- és Európa-bajnoki érme(ke)t is szereztek. A részletes felsorolásban természetesen helyet kapott a DKSE kiválósága, Kovács-Seres Hunor is, aki a szeptemberi, Seychelles-szigeteken rendezett utánpótlás nyílt vízi vb-n, az U17-esek mezőnyében világbajnok lett.