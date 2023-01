A Ferencváros elleni remek helytállást és játékot követően Kisvárdán vendégszerepel a Kohász csütörtök este, a találkozó eredetileg pénteken lett volna, azonban egy nappal korábbra hozták.

Rapatyi Tamás csapata számára most következnek az igazán fontos bajnokik, a sorban az első a kisvárdai lesz. A hatodik DKKA és tizenegyedik helyen álló ellenfele között csak négy pont a különbség a tabellán úgy, hogy az újvárosiak egy találkozóval többet játszottak. S mivel nagyon sűrű a mezőny, ezért sokat érhet a győzelem, főleg, hogy a Kohász utána a Békéscsaba, az Alba Fehérvár és az MTK ellen játszik bajnokit.

A Kisvárda az előző fordulóban a Békéscsabát győzte le 28–20-ra, számukra ez volt az év első bajnokija, s mindent megtesznek, hogy az akkori lelkesedésüket és a tüzet mára is átmentsék. Bakó Botond kisvárdai vezetőedző így nyilatkozott a meccsről a klub honlapján: – A Dunaújvárosnak évek óta erős kerete van, és mindig vannak köztük olyan egyéniségek, akik nagyon sok NB I-es csapatba beférnének. Eddigi szereplésük figyelemre méltó, ezért nehéz mérkőzésre számítok. Nem lehetetlen a feladat, az azonban biztos, hogy óriási csata, harc lesz majd a pályán. Nemcsak taktikailag, hanem szó szerint is, meghatározó lesz a test-test elleni küzdelem, amelyben kiemelten fontos, hogy a párharcokat mi nyerjük meg. Rapatyi Tamás érkezésével átalakult a játékuk, elsősorban a védekezésük, de a lerohanásaikban és a gyors középkezdésükben is vannak változások.

A 12. forduló további párosítása: DVSC–Békéscsaba, ­NEKA–Mosonmagyaróvár, Ferencváros–Alba Fehérvár, Győr–MTK Budapest, Siófok– Érd, Vác–Budaörs.

A bajnokság állása