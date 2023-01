Worm Angels–Dél-Budai Hockey Club 5–1 (0–1, 1–0, 4–0)

Worm: Gyenes – Bontovics (1), Lencsés (2), Borbás (3), Németh 2, Tarcsi – Hüffner 1, Jobb, Hamvai, Szepessy B. (1), Szepessy M. – Bogó, Láng, Gebei 1, Papp 1, Horváth (1) – Krukk, Kis, Bába, Sadun.

A Worm kapujában ezúttal Gyenes Dávid kezdett. Az első harmadban, testvéries leosztásban 14-14 kapura lövéssel próbálkoztak a felek, a 10. percben Takács révén a vendégek szereztek vezetést. A második húsz perc is kiegyenlített játékot hozott, Hüffner Adrián a 33. percben egyenlített. A záróharmadban felborult a pálya. A hazaiak nyomása gólokban is megmutatkozott. Németh Péter kétszer, Gebei és Papp pedig egy-egy alkalommal volt eredményes, így 5–1-es magabiztos sikerrel húzta be a bajnoki pontokat a házigazda. A Worm Angels szombaton 16 órától a tabella második helyén álló MAC Ikonokat látja vendégül.