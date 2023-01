Sokan leírták őket a szezon előtt, amire rácáfoltak

Nyolc mérkőzésből nyolc sikerrel áll Mihók Attila együttese holtversenyben a Ferencvárossal a bajnokság élén, s nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy szombaton 18 órától a győri vendégszereplés után is hibátlan marad a csapat mérlege.

A DFVE elsősorban fantasztikus védekezésének köszönhetően törte meg az UVSE hét (!) éve tartó hazai veretlenségi sorozatát, ami erőssége is a csapatnak, hiszen eddig a legkevesebb gólt kapta a szezonban. A szerdai, 8–5-ös siker egyik letéteményese a három gólig jutó Horváth Brigitta volt. A válogatott játékos szerényen fogadta a gratulációt, s egyből megjegyezte, a nagy győzelem az együttes érdeme volt.

– A többiek is kellettek a góljaimhoz, és Garda Krisztinát mindenképpen kiemelném, akinek szokásától eltérően most nem az volt a fontos, minél többször legyen eredményes, hanem remekül „alájátszott” a csapatnak, illetve irányított minket. Persze, Laura Aarts is sokat hozzátett a kapuban, de felsorolhatnám az összes játékost, mert mindenki hozzátett valamit a győzelemhez. Alaposan felkészültünk az Újpestből, nagyon sokat gyakoroltunk, mindenki odatette magát, és a „kicsik” is hamar megértették, mi a dolguk. Nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen eredményre vezetett – mondta lapunknak.

Mosolyogva jegyezte meg, ha szeptemberben azt mondom neki, egyedüli magyar csapatként negyeddöntőt játszanak a Bajnokok Ligájában, illetve hibátlanul állnak nyolc meccs után, nem biztos, hogy elhitte volna.

– Mindenki leírt minket a szezon előtt azzal, majd a negyedik helyre jó lesz ez a fiatal csapat. Aztán szeptembertől jó pár csodát műveltünk, még hihetetlen számomra, hogy itt állunk a BL-ben. Innentől aztán ide nekünk az oroszlánt is, ha úgy játszunk, mint az UVSE ellen, akkor a négy közé jutás is meglehet a Mediterrani ellen. Az, hogy ilyen eredmények állnak mögöttünk, egyfajta magabiztosságot, de nem elbizakodottságot adhat az előttünk álló feladatokhoz.

Nem kirándulni mennek Győrbe A mai bajnoki mérkőzésen egyértelműen a DFVE az esélyes a sereghajtó Győr ellen, így csak a győzelmének mértéke lehet kérdés. Azonban Horváth Brigitta elmondta, amire Mihók Attila és Garda Krisztina is sokszor felhívja a figyelmet: senkinek a fejében nem fordul meg, hogy csak kirándulni mennek Győrbe, bedobják a fürdőruhát, és a labda meg magától bemegy a kapuba.

– Ez a mentalitás és hozzáállás sosem volt jellemző ránk, ez is egy fontos bajnoki, csak itt élesben jobban tudjuk gyakorolni azt, amit az edzéseken, illetve az alaptaktikát. Ugyanúgy, ahogyan az előző hazai találkozónkon a Tatabányával szemben tettük ezt. Minden mérkőzéssel fejlődni tudunk, a fiatalok pedig további rutint szerezhetnek éles helyzetekben. A legfontosabb, továbbra is csapatként küzdjünk szívvel és lélekkel, teljesen mindegy, ki lövi a gólt, vagy ki blokkol – jegyezte meg.

A 10. fordulóból már lejátszották a Szentes–Eger találkozót, ami 9–15 lett. A további párosítás: Szeged– BVSC, Tatabánya–UVSE, III. Ker. TVE–Ferencváros.