Dunaújváros - Az Acélbikák továbbra sem találják a játékukat, sorozatban vesztik el a meccseiket úgy, hogy alig-alig találnak az ellenfél kapujába. A DEAC elleni is ez történt, mindössze egyszer voltak eredményesek a dunaújvárosiak. (Az utóbbi négy találkozóján összesen ötször jegyzett találatot a DAB.) Egyre mélyebb a gödör.

DAB–DEAC 1–5 (0–0, 1–4, 0–1)

DAB: Jarvinen – Brus 1, Svars, Niskanen, Embrich (1), Valtola (1) – Lammi, Kmec, Szalma, Somogyi, Hadzinikolic – Erdély, Vas, Marosi, Mihalik, Dézsi – Tamás, Léránt, Strenk, Pinczés, Horváth. Vezetőedző: Niko Eronen.

DEAC: Hetényi – Bogesic, Zalamai, Dalecky 1 (1), Mihalik A. 1, Spirko (2) – Bukor (3), Vokla, Izacky (2), Novotny 1, Smirnov (1) – Jakabfy, Sosunov 1, Kozma, Molnár, Sági – Sándor, Mazzag, Mihalik, Révész 1. Vezetőedző: György József.

Niko Eronen: – Úgy érzem, jól kezdtük a mérkőzést, ráadásul végigharcoltuk az ötperces emberhátrányt is, ekkor úgy tűnt, körülbelül ott folytatjuk játékban, ahol a DVTK ellen abbahagytuk, mert frissek voltunk, harcoltunk, azt csináltuk, amit kellett. A második harmadra azonban minden szétesett, nem küzdöttünk, nem korcsolyáztunk, nem tudtunk passzolni, és nem tudtunk élni a helyzeteinkkel sem. Amikor benne vagy a meccsben, azt csinálod, amit kell, ezek jönnek ösztönből, de ha csak egy kicsit nem koncentrálsz, nem csinálod azokat a dolgokat, amik a győzelemhez kellenek, akkor kihagyod a tiszta gólhelyzeteket is. Szomorú volt látni, hogy a játékosok nem élvezték a játékot, s nem tették bele azt az erőfeszítést, amit kellett volna. Kiváltság számunkra, hogy ebből élhetünk, de ma azt láttam, csak bejöttünk dolgozni, vártuk, hogy vége legyen a meccsnek, és csinálhassunk, amit akarunk. Ennek változnia kell.

Kecskeméti Áron (másod­edző): – Nagyon örülünk, mert hosszú idő után tudtunk újra négy sorral játszani, és ahhoz, hogy hosszabb távon is eredményesek legyünk, szükség van mindenkire. Az első harmad nagyon szoros volt, a másodikban el tudtunk lépni. De azt mindenképpen ki kell emelni, hogy ehhez kellett Hetényi Zoli kitűnő teljesítménye is, hiszen a kritikus pillanatokban nagyon jó védéseket mutatott be. Minden sor hozzá tudott ma tenni a teljesítményünkhöz.