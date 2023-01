Vajon kinek hoz szerencsét a péntek 13-a? Mindegyik csapatnak nagy szüksége lesz rá, hiszen az újvárosiak számára akár helycserét is hozhat a mérkőzés, amit a vendégek nyilván szívesen elkerülnének.

A zuhanyhíradók állításával szemben ne legyenek kétségeink: a tihanyiak is komoly céllal folytatják a bajnokságot. A legutóbbi találkozójukon döntetlent játszottak a Tolna-Mözs ellen idegenben, előtte viszont otthon az UTE-tól szenvedtek egy szűk vereséget. A Dunaújváros Futsal is megszenvedte legutóbb az UTE játékát a Magyar Kupa második fordulójában múlt héten pénteken, amikor egy néhány perces rövidzárlat okozta a csapat vesztét. Nyilván ezúttal nem esnek hasonló hibába. Egyébként a Tihany ellen is rossz az újvárosiak legutóbbi emléke, hiszen akkor idegenben csak öt mezőnyjátékost tudtak felsorakoztatni. A nagy hátrány akkor vereséget hozott. Ezúttal látványos, izgalmas csatára készülhetünk.

Zemankó Zoltán

Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

A csapat év végi találkozóján Zemankó Zoltán, a Dunaújváros Futsal csapatainak szakmai vezetője az alábbiakat mondta.

– Könnyebb most itt állni, mint egy jó hónapja lett volna, hiszen a szünet előtti fordulók sok örömet okoztak nekünk. Az egész 2022-es évet nézve már nehezebb a sikerekről beszélni. Az előző szezonra az volt a célunk, hogy bennmaradjunk az NB II.-ben, és ez sikerült. Az az eredmény annyit ért, hogy a jelenlegi szezonban is van létjogosultsága a futsalsportnak Dunaújvárosban, és ez nagy dolog. Az a siker hozta azt, hogy néhány támogatónk visszatért hozzánk, ezáltal így biztosabbá vált a működésünk a felnőtt-, valamint az utánpótláscsapataink részére is. Jelenleg mintegy ötvenfős létszámú a gyermekjátékosaink köre. Hálásak vagyunk érte, és a Dunaújvárosi Egyetem sportszervezete mellett nekik köszönjük a nélkülözhetetlen segítségüket. Remélem, hogy a teljesítményünkkel meg fogjuk hálálni.

Hozzátette, fennállásuk óta minden évet úgy sikerült lezárni, hogy a kitűzött céljaikat többé-kevésbé elérték. Voltak már nagyon magasan is a magyar bajnokságban, és fényes érmeket is nyertek. Most a másodosztályban szeretnék megállni a helyüket.

– A jelenlegi felnőttkeretünk néhány, mostanában érkezett játékossal tovább erősödött. Bízom benne, hogy tavasszal egyre több örömet fognak okozni a támogatóknak és a szurkolóknak egyaránt a fiúk – tette hozzá.

Tóth Árpád, a csapat edzője, aki ha kell, a pályán is besegít, a szokásos őszinteségével nyilatkozott az eltelt mozgalmas fél esztendőről.

– Vegyes érzelmekkel gondolok erre az időszakra. Voltak benne hullámvölgyek és biztató szakaszok is. Minden szempontból tanulságos időszakon vagyunk túl. Az ünnepek körül egy kis idő jutott a lazításra, de utána már ismét komoly feladatok vártak ránk, előbb a kupameccs, aztán ma folytatódik a bajnokság – kezdte a beszélgetést.

Tóth Árpád Fotó: Balogh Tamás

– Voltak hasznos tapasztalatok ezen idő alatt?

– Azt gondolom, minden meccsen van mit tanulni. Ez a játékosokra és rám is egyaránt érvényes.

– Mintha megcsillant volna a lehetőség a csapat előtt a felsőházba való bejutáshoz.

– A távlatokat tekintve lehetséges, de nekünk mindig az előttünk álló, soron következő feladatokra kell koncentrálnunk. Minden alkalommal megpróbáljuk a maximumot kihozni az adott mérkőzésből.

– Mi kellett a szerencsés fordulathoz, ami a kedvező eredményeket hozta?

– Szerintem nincsenek nálunk csodák, egyszerűen végre „darabszámra” megvagyunk. Ez kiegyenlített teljesítményhez segített bennünket a cserék esetében is, mert pótolni tudtuk egymást, illetve felfrissülten sikerült visszakapcsolódni az adott mérkőzésbe. Rengeteget gyakoroltunk, de létszámban a következő tavaszi szakaszban is meg kell lennünk.

– A folytatástól mit vár?

– Nagy feladat előtt állunk, hiszen, mint mindenki, mi is minden meccset szeretnénk megnyerni, a Tihany ellenit is péntek este. Fontosak a jó eredmények, hiszen szeretnénk megközelíteni az élbolyt. Nem könnyű a helyzetünk, hiszen a csapat majdnem fele egy-másfél hónapja van velünk. Tehetséges, sikerre éhes sportemberek, de még meg kell tanulják a mi játékrendszerünket. Azt gondolom, hogy az együttesünk egyre jobban formálódik, és majd a jó eredmények is megszületnek.

A bajnokság állása