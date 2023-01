Andersen Liga szombati játéknapján a DAB-ASP csapata a Ferencváros II. együttese ellen korcsolyázott jégre. Az Acélbikák első számú gárdáját sújtó betegség- és sérüléshullámot a kis DAB is megérezte, Kaarna Juuso finn hálóőr mellett mindössze 14 mezőnyjátékos öltözött be a találkozóra.

FERENCVÁROS II.–DAB-ASP 5–4 H.U. (0–0, 3–1, 1–3, 1–0)

DAB-ASP: Kaarna – Jadlószki (1), Gebei, Azari 1 (1), Ráduly (1), Strenk 2 – Piszmann, Sinodkin, Marosi, Domkos, Tamás – Szénási, Szabó, Bogachev (1), Kis 1. Az FTC gólszerzői: Pella L., Pella T., Máté, Ábrahám, László 1–1.

Strenk 22 másodperc alatt kétszer is beköszönt

Az első harmadban a hazaiak veszélyeztettek többet, ám gól nem született. A középső játékrészben aztán felpörögtek az események. Kis révén a DAB szerzett vezetést a 26. percben, ám erre három válasz is érkezett (3–1). Azari Zsolt már-már szokásosnak mondható találatával faragtak hátrányukból az újvárosiak, azonban Pella Márk László az 55. percben ismét kettőre növelte az FTC előnyét. Nem esetek össze a Bikák, Strenk az 57. percben, 22 másodperc alatt kétszer is beköszönt, így jöhetett a hosszabbítást. A győzelemmel járó bónuszpontot Márk góljával a Fradi húzta be a 65. percben. SzSz