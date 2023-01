Bodonyi Ákos együttese Csehországgal, Ausztriával és Horvátországgal volt egy csoportban, a másikban Szlovénia, Szlovákia, Izrael és Ciprus szerepelt. A tornagyőztes automatikusan kijutott a kontinensviadalra, a 2–6. helyezettek pedig a második fordulóba, ahonnan még kivívhatják az Eb-részvételt.

A magyar csapat a legmerészebb terveket is felülmúlva kezdésként előbb Csehországot majd Horvátországot is legyőzte 3:2-re, s mivel az osztrákok is két sikerrel kezdtek, így a pénteki, egymás elleni mérkőzésük eredményétől függetlenül – amit az osztrákok nyertek – már bejutottak az elődöntőbe. Itt Szlovéniától 3:0-ra kikaptak, végül a szombati bronzmérkőzést megnyerték, Izraelt 3:1-re múlták felül. A tornát a szlovén válogatott nyerte Ausztriával szemben.

Bodonyi Ákos így értékelt a szövetség honlapján: – Egy fantasztikus „utazás” ért véget, amely után kavarognak az emberben a gondolatok. Először is nagyon büszke vagyok a csapatomra, köszönettel tartozom mindenkinek, aki ezt a sikert elősegítette. Igyekeztünk – ahogy korábban is fogalmaztam – a legütőképesebb szerkezetet megtalálni ehhez a magyar válogatotthoz, azt gondolom, ezt sikerrel tettük. A fiúk nagyon szép és harcos játékot mutattak be az esetek többségében, aminek köszönhetően óriási röplabdamúlttal rendelkező együtteseket sikerült megszorongatni, illetve megverni. Látjuk azt, miben kell még fejlődnünk és előrelépnünk ahhoz, hogy ezt a helyünket, vagy ennél jobb pozíciót is el tudjunk érni az európai országok között. A jövőben igyekszünk ezekre a feladatokra koncentrálni, és tovább építeni, fejleszteni a játékunkat annak érdekében, hogy továbbra is eredményesen szerepeljünk. Köszönöm a sportolóknak a hozzáállást, méltán lehetünk büszkék rájuk.