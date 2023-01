Vidux-Szegedi RSE–DKSE 1:3 (-23, -19, 18, -18)

Dunaújvárosi Központi SE: Winter, Tóth K., Raidel, Kisházi, Pavliuk, Laczi, Kuti M. (liberó). Csere: Béres (liberó), Szalai K., Gőczi, Juhász B., Pintér B. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Néhány nappal ezelőtt az alapszakasz zárásaként hazai környezetben 3:0-ás vereséget szenvedett a DKSE együttese a szegediektől, így nem éppen esélyesként indultak az újvárosiak a Csongrád-Csanád vármegye székhelyére.

Jól kezdték a találkozót a vendégek, és hamar hárompontos előnyre tettek szert. A házigazdáknak azonban a hajrában sikerült egyenlíteniük, de végjátékból jobban jöttek ki Tomanóczy Tibor tanítványai. A második szett elején is folytatták a vendégek az eredményes játékukat. A játékrész közepén fokozatosan elhúztak, és már hét ponttal is vezettek a vendégek. Ekkor a szegediek rákapcsoltak, de csupán a különbséget tudták csökkenti, de ez a játszma is a dunaújvárosi győzelemmel zárult. A harmadik etapra alaposan összekapták magukat a hazaiak, és végig vezetve nyertek. A negyedik felvonás szorosan indult, de 10:10 után átvették az irányítás az újvárosiak, és magabiztos játékkal zárták le a meccset.

Fésüs Erzsébet: – A harmadik játékrészt kivéve főleg a nyitás, illetve a nyitásfogadásainkban láttam a problémát, és ez megbosszulta magát. El kell ismerni, hogy a mai napon az ellenfelünk jobban felkészült ellenünk és kevesebb hibával játszott.

Tomanóczy Tibor: – Az öt nappal ezelőtti játékunkhoz képest száznyolcvan fokot fordult a csapat! Higgadtak, valamint kellően pontosak voltunk végig a mérkőzés folyamán. Bízom benne, hogy ez a remek győzelem egy szép időszak kezdetét jelenti, és sok örömet fogunk okozni szurkolóinknak. Gratulálok minden játékosomnak a pénteki napon nyújtott teljesítményéhez.