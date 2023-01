A Rybanskát és Faragót nélkülöző hazai csapat kezdte jobban a meccset, majd a DFVE egyenlíteni tudott az első negyed végére. A folytatásban a vendégek lehúzták a rólót védekezésben, fantasztikusan teljesítettek, és a gólok is jöttek, így 7–3-ra lépett el Mihók Attila gárdája. Innentől pedig kézben tartották a meccset és hét (!) év után megszakították az Újpest hazai veretlenségét, s továbbra is hibátlanul állnak a bajnokságban.

UVSE–DFVE 5–8 (3–3, 0–2, 0–2, 2–1)

UVSE: Magyari – Aubéli 1, Szücs, Baksa, Peresztegi, Hajdú, Szegedi 1. Csere: Mácsai 1, Kóka, Varró 1, Golopencza N., Tiba 1, Lendvay.

DFVE: Aarts – Szabó, Dobi 2, Mahieu, Garda 1, Mucsy 1, Sümegi 1. Csere: Horváth 3, Sajben N., Kardos D., Jonkl, Somogyvári, Pál.

Gól emberelőnyből: 2/11, illetve 1/7.

Gól ötméteresből: 0/0, ill. 1/1.

A találkozót követően Mihók Attila azzal kezdte értékelését, nem eredménycentrikus volt a meccs előtt, de bízott benne, ha hasonlóan összeszedettek lesznek, mint az előző bajnokikon, akkor az elég lehet a győzelemhez is.

– Nem feltétlen azért utaztunk, hogy nyerjünk, mert azt hibának tartom, ha elfelejtjük, milyen célokkal indultunk a szezonnak. Még mindig a tanulófázisban vagyunk, de most éppen jó jegyeket kapunk. Persze, nagyon örülök, hogy nyerni tudtunk, mert sokkal hitelesebb az ember a követelményeivel, ha siker övezi. Ez nem mindig van így, de most tényleg olyan komplett garnitúrával dolgozunk, ami remélem, hosszú távra tervez a vízilabdában, akár kisebb, akár nagyobb szerepet kap pillanatnyilag. Azonban a tanulási folyamat mindenkinél ugyanúgy zajlik, az a lényeg, helyettesíthetjük egymást. Most játszott nyolc ember, a következő meccsen meg az a négy, aki most kevesebbet, de ugyanazt a teljesítményt tudjuk nyújtani. Ez viszont még nem derült ki, majd akkor tartunk valahol, ha tizenhat emberrel tudunk kiegyensúlyozott teljesítményt produkálni – mondta.

Mihók Attila megjegyezte, persze nagy kihívás és feladat például gólt lőni Magyari Aldának, hátulról belőni, amit most megtett Sümegi, Dobi vagy Horváth, de ehhez kell egy karmester Garda személyében. Illetve egy olyan stabil, veszélyes center Mahieu révén, aki miatt területet kapnak a lövők. Azaz szerkezetileg működik a rendszer, és nagy öröm, hogy több olyan fiatal van, aki most már többször is az adottságait gólokban tudta megmutatni, ami egy extra. A szerdai győzelem titka a védekezés volt, de hangsúlyozta, a szezonban minden jelentős eredményüket, de az elmúlt húsz év nagy sikereit is ez alapozta meg.

Arra a felvetésre, meglepte-e, hogy kvázi ilyen simán sikerült nyerni a címvédő ellen, azt mondta, azért ez nem volt annyira az. Tavaly is vezettek három góllal a döntőben, aztán ötméteresekkel mégis kikaptak az UVSE-től. Az első negyed után a többi háromban két találatot kaptak csak, azaz le tudták zárni a területeket a kapu előtt. Ám ez elmehetett volna egy kontrafaulton, egy blokkról bepattanó lövésen.

– Tehát ez nem sima győzelem volt, most a centiméterek mindig nekünk segítettek. Volt olyan blokkunk 7–4-nél a felső saroknál, ami tízből kilencszer gól, de sikerült kitornászni. Két pihent csapat találkozóján ezek döntenek, mint eddig is, csak általában nem a javunkra – jegyezte meg.

A klub a szezon elején megfogalmazott egy célt, ami az volt: a játékosaikat szeretnék stabil, felnőttválogatott minőségűvé fejleszteni. Az lehet ennek a csapatnak az értéke, hogy aki itt szerepel és tanul, az ország csapataiból a legjobb eséllyel kerüljön tovább egy Univer­siade- vagy felnőttválogatottba. Ennek megfelelően fontos, hogy az ilyen sikerek a játékosok önbizalmába épüljenek be, ezáltal a csapatöntudatnak is erősebbnek kell lennie. – Ez nem jelenthet terhet, és nem szabad úgy utazni a következő meccsre, hogy zsebből kirázva is meg kell oldani, mert akkor azonnal széthullik a rendszer. Az a nagy feladat, hogy mindenki észnél legyen, a talajon maradjon, azt csinálja, mint eddig, és ne gondolja azt, bármilyen feladattal kész van. Egyelőre jól haladunk, de majd akkor lesz kész vele bárki is, ha két, akár hat év múlva, vagy bármikor ott lesz az olimpián – közölte.

Mihók arról is beszélt, tisztában voltak vele, hogy periódusonként, amikor elmennek a legjobbak közülük, akkor fel kell készülniük arra, hogy olyan fiatalokkal tudjanak előlépni, akik beilleszkednek a képzési rendszerbe, és számíthatnak a jó teljesítményükre. – A szezonban a Magyar Kupából kiestünk, a bajnokságnak és a Bajnokok Ligájának még nincs vége, kézzelfogható végeredménye még nincs egyik szakasznak sem, de most úgy tűnik, jobban teljesítenek eddig, mint azt a papírforma vagy a várakozás esetleg mutatta. Elégtételt ez nem jelent, de könnyebb így lemenni dolgozni, ez öröm alapvetően. Mint az is, hogy ezt az ­UVSE-t hét éve próbáljuk legyőzni a Hajósban, ami nemhogy nekünk, senkinek nem sikerült, és ezt a sorozatot mi szakítottuk meg. Amire büszkének kell lenni!

A forduló további eredményei: Győr–FTC 9–17, Eger– Szeged 19–7, III. Ker. TVE–­BVSC 7–9, Szentes–Tatabánya 13–5.

A bajnokság állása