A DFVE felnőtt női vízilabda-együttese több edzőmérkőzést is játszott a múlt héten, mindkettőt a hétvégi Eurokupában érdekelt magyar csapatok ellen. Mihók Attila együttese az ­UVSE-vel kétkapuzott, majd pedig az egri együttest látogatták meg, segítendő ezzel a hevesiek nemzetközi szereplését is.

Szabó Nikolett elmondta, hogy az edzőmeccseket az uszoda későbbi nyitása miatt amúgy is tervezték, de emellett remek lehetőséget nyújtottak a gyakorlásra az elkövetkező fontos feladatok előtt.

– Elsősorban most a csapat fiatalabb tagjainak szeretnénk segítséget nyújtani a találkozókkal, hogy minél magabiztosabban álljanak az előttünk álló összecsapásokhoz. Ezek az edzőmérkőzések mindhárom csapat számára fontosak voltak, a mi jelenlegi célunk a régebbi állapotunk visszaszerzése – tette hozzá.

Eger, FTC, UVSE – negyeddöntőben Az Eger vasárnap 12–11-re kikapott a házigazda görög Etnikosz Pireusztól, így második helyen jutott tovább a negyeddöntőbe Eurokupában. A franciaországi csoport fináléjában az FTC 10–8-ra nyert az UVSE ellen, a tét az első hely volt, ugyanis mindkét együttes már biztosította helyét a negyeddöntőben.

A csapat csütörtöktől hazai medencében készült tovább, elsőként a január 21-én folytatódó bajnokságra, akkor a Tatabányát fogadják. Ami a folytatást illeti, január 25-én hazai medencében jön az ­UVSE elleni rangadó, majd január 28-án Győrben vendégszerepelnek a lányok. Február 4-én a III. Kerület lesz a vendég, s van még egy elhalasztott hazai rangadó is decemberről a Bajnokok Ligája-szereplés miatt a Fradival szemben. Már ennek is megvan az időpontja, a találkozót február 8-án 19 órától pótolják Dunaújvárosban.

A Bajnokok Ligájában egyedüli magyar csapatként óriási bravúrral a legjobb nyolc közé jutó DFVE a spanyol Mediterranival február 11-én idegenben, majd február 25-én itthon vívja a negyeddöntős párharcot.