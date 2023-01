A tabellát hetven ponttal magasan vezető Gyergyói HK csapata látogat az Erste Liga pénteki játéknapján a Dunaújvárosi Jégcsarnokba. A huszonnégy ponttal az utolsó előtti helyen álló Acélbikák a tisztes helytállásban bízhatnak a 18.30-kor kezdődő mérkőzésen.

A két fél mérlegét nézve legutóbb 4–2-es győzelemmel zárt a DAB otthonában szeptemberben az egykori újvárosi legenda, Szilassy Zoltán vezette együttes. Más kérdés, hogy azért a Bikák is okoztak már meglepetést, hiszen visszavágtak Erdélyben október elején, ekkor legyőzték a székelyföldieket 6–4-re egy igen küzdelmes összecsapáson.

Októberben a Bikák idegenben nyerni tudtak

Azóta viszont a Gyergyó együttese jócskán megerősödött, többek között leigazolták a világbajnoki ezüstérmes, hazája élvonalában több mint nyolcszáz, a svéd elitben pedig közel kétszáz mérkőzést játszó finn hátvédet, Jyri Marttinent is. Nem véletlen, hogy a mezőny fölé nőttek és vezetik magabiztosan, hatpontos előnnyel az Erste Liga-tabellát.

Ráadásul a kanadai táblázat élén is két gyergyói hokis van, Orban 55, amíg Bodó 53 egységet szerzett eddig, de 44 gyűjtött pontjával Sylvestre is bőven ebben az élbolyban található.